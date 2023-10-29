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Журнал Military Watch: ХАМАС предупреждает США о «вступлении в битву» в секторе Газа
По сообщениям ближневосточных СМИ, американские военные направили 5000 человек для участия в израильских операциях в секторе Газа

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Как следует из сообщений ряда ближневосточных СМИ, американские военные направили 5000 человек для участия в операциях Израиля в секторе Газа против группировок ХАМАС. Это совпало с объявлением о том, что израильские военные расширили свои наземные операции в Газе после первоначальных неудач и потери бронетехники из-за наличия тяжелого вооружения у местных ополченцев.

Морские пехотинцы США с тяжелым вооружением

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Член политического руководства ХАМАС Али Бараке отметил, что партия считает, что Соединенные Штаты все глубже вовлекаются в военные действия Израиля, заявив, что палестинская политическая группа: «не ожидала такой серьезной реакции» от Вашингтона: 

«Ответ Израиля? Да, мы этого ожидали… Но то, что мы видим сейчас, — это вступление США в бой, а на это мы не рассчитывали». 

Хотя США официально и не подтверждают свои операции в секторе Газа, они предприняли целый ряд шагов по расширению своих военных объектов в Израиле, нанесли удары по силам, связанным с ХАМАС, в Сирии и Ираке, и значительно увеличили свое военное присутствие в регионе. При этом одновременно пополняя израильские военные запасы. Союзник Америки по НАТО Турция также стала свидетелем того, как джихадистские группировки ополченцев, находящиеся под ее влиянием, такие как фронт Аль-Нусра, усиливают нападения на союзника ХАМАС Сирию, отвлекая внимание от израильского фронта.

В первые дни конфликта израильские силы потеряли значительное количество техники. Силы ХАМАС неожиданно продемонстрировали уровень военной компетентности, гораздо более высокий, чем в предыдущих конфликтах, что вызвало спекуляции относительно возможности их подготовки со стороны Хезболлы или Ирана. В то время как Соединенные Штаты увеличивают поставки оружия в Израиль, западные источники широко сообщают, что для ударов ХАМАС по израильской бронетехнике используется тяжелое вооружение Северной Кореи, такое как гранатометы и 122-мм артиллерийские снаряды, некоторые из которых были захвачены израильскими вооруженными силами. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил 28 октября, что в отношении военных операций:

 «Мы находимся только в начале пути. Битва внутри сектора Газа будет трудной и долгой». 

Поскольку израильские политические лидеры все чаще предупреждают о длительной войне, иранские источники утверждают, что новые удары были направлены на то, чтобы «расколоть сектор Газа на две или три части и прервать связь между силами палестинского сопротивления перед началом следующего этапа войны».

Эти сообщения последовали за заявлением полковника армии США в отставке Дугласа МакГрегора от 25 октября о том, что предыдущие рейды израильского спецназа в Газу сопровождались американскими силами специального назначения. И что в этих рейдах спецназ США понес "тяжелые потери".

Также Иран обвинил Израиль в "пересечении красных линий",  как следует из заявления пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси:

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», 

— говорится в публикации.

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Пока всё идет к тому, что локальный конфликт между ХАМАС и Израилем, с очень высокой вероятностью может перерасти в региональный, вовлекая в свою орбиту всё новых и новых участников. 

#сша #израиль #хамас #сектор газа #палестино-израильский конфликт #сша vs китай #израиль и сектор газа
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