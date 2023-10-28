Полковник армии США в отставке Дуглас МакГрегор в интервью с Такером Карлсоном, сообщил о "тяжелых потерях" сил специального назначения США в секотре Газа

По просачивающейся информации, Соединенные Штаты, кроме двух авианосных ударных групп, развернули на Ближнем Востоке свои силы специальных операций для совместных действий с Силами обороны Израиля против базирующегося в Газе палестинского ополчения ХАМАС. Одна из главных целей спецназа на ближайшее время - попытка спасти заложников, захваченных боевиками в первые дни конфликта.

Примерно неделю назад начали появляться неподтвержденные сообщения о том, что спецназ армии США «Дельта», специализирующийся на борьбе с повстанцами, был развернут вместе с израильскими силами для вторжений в сектор Газа, где у ХАМАС были десятилетия на подготовку оборонительных сооружений, включая обширную сеть подземных туннелей. Было заявлено, что «Дельта» консультирует израильские силы, но их непосредственное участие в боевых операциях пока остается неподтвержденным.

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По вполне понятным причинам, информации о действиях этих подразделений крайне мало. Но всё же кое-что становится достоянием общественности. Так полковник армии США в отставке Дуглас МакГрегор, 25 октября в беседе с ведущим ток-шоу Такером Карлсоном, сделал следующее заявление: «За последние 24 часа или около того некоторые из наших сил специального назначения и израильских сил специального назначения вошли в сектор Газа для разведки. чтобы спланировать, куда они могли бы пойти, чтобы освободить заложников и оказать влияние, и, насколько я понимаю, их расстреляли на куски и они понесли тяжелые потери».

Ополченец ХАМАС и военнослужащий спецназа армии США

Соединенные Штаты и Израиль и прежде часто координировали многие свои операции. Этот факт, а также присутствие американских граждан среди заложников, взятых ХАМАС в середине октября, делает развертывание специальных американских боевых подразделений весьма вероятным.

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Ожидается, что большой опыт спецназа США в борьбе с повстанцами (в том числе, и в городских боях) будет весьма востребован на этом театре военных действий в случае начала Израилем наземной операции. Особенно с учетом того, что появляется всё больше признаков того, что силы ХАМАС получили очень хорошую подготовку либо в Иране, либо в ливанской группировке "Хезболла". Это, а также большая поддержка со стороны населения Газы сделают ХАМАС гораздо более трудным противником, чем те повстанцы, с которыми США приходилось сталкиваться раньше. Дело в том, предыдущие ополченцы, не имели того уровня поддержки, которую Иран оказывал палестинской группировке. Всё большее число сообщений указывает на то, что израильские силы изо всех сил пытаются отреагировать на успешное наступление ХАМАС на их территорию, но, несмотря на бомбардировки сектора Газа и отключение воды и электричества его двум миллионам жителей, решение о начале наземной операции по нейтрализации ХАМАС остается пока непринятым.