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IM-1 может стать первым негосударственным космическим кораблем, успешно приземлившимся на Луне

Лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines завершен и готов к запуску в ноябре 2023 года
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3 октября 2023 года компания Intuitive Machines представила лунный посадочный модуль Nova-C в своей новой штаб-квартире. Это произошло на следующий день после завершения проверки, подтвердившей, что космический корабль готов к транспортировке в Космический центр Кеннеди для запуска на ракете Falcon 9. Миссия получила обозначение IM-1.

Посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines готов к отправке в Космический центр Кеннеди для запуска в середине ноября миссии IM-1. Фото: SpaceNews/Джефф Фауст

Этот запуск запланирован со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во время шестидневного стартового окна, которое откроется 16 ноября. 

Тим Крейн, технический директор Intuitive Machines, заявил в своем интервью следующее:

«Мы готовы к работе. Инженеры завершили все испытания аппаратного и программного обеспечения модуля перед отправкой, и не осталось проблем, которые нужно было бы решить перед запуском в эксплуатацию

Самая большая проблема, связанная с запуском, сейчас вызвана  «перегруженностью площадки» стартового комплекса LC-39А, откуда должна отправиться миссия. До IM-1 с нее должно состояться еще несколько стартов на орбиту, включая миссию Psyche на ракете-носителе Falcon Heavy. Но IM-1 для запуска требуется именно LC-39A, поскольку только эта площадка настроена на заправку посадочного модуля метаном и жидким кислородным топливом незадолго до старта.

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Если по каким-то причинам запуск IM-1 не состоится в ноябре, то существует возможность резервного стартового окна в середине декабря,

Посадочный модуль должен отделиться от верхней ступени через 32 минуты после старта. Перелет к Луне займет около пяти суток. Приблизительно через сутки после выхода на орбиту Луны космический корабль попытается приземлиться в кратере Малаперт, который находится в 300 километрах от южного полюса Луны. Это гораздо ближе к полюсу, чем приземлился "Чандраян-3" и пыталась сесть "Луна-25". Первоначально посадка была запланирована в другом районе, но затем по просьбе NASA, являющегося главным заказчиком миссии, была перенесена в район южного полюса. Так как это будет способствовать реализации программы Артемида.

IM-1 может стать первым негосударственным космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на Луну. Ранее такие попытки уже предпринимались, но закончились неудачей. Космический аппарат Beresheet, принадлежавший израильской компании SpaceIL разбился при попытке приземлиться на Луну в 2019 году, а HAKUTO-R M1 японской компании ispace разбился при попытке приземления в апреле 2023 года.

С начала космической эры менее 45% миссий по высадке на Луну оказались успешными, но руководители Intuitive Machines выражают уверенность в том, что изученный опыт предшественников позволит IM-1 успешно совершить посадку на поверхность.

Стив Альтемус, исполнительный директор Intuitive Machines, оценил шансы на успех «от 65% до 75%», что выше среднего исторического показателя. По его словам, это основано на опыте, накопленном компанией при использовании ключевых технологий посадочного модуля, таких как точная посадка и его двигательная установка.

«Мы усвоили каждую из тех вещей, свидетелями которых мы были в плане аномалий, приведших к провалу этих миссий. Поэтому я думаю, что наши шансы выше».

 — сказал он

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Нам же остается с интересом наблюдать за очередной попыткой покорения Луны

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