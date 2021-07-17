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Всем привет! Не могу сидеть без дела, хотя мне насоветовали собирать металлолом в прошлой статье. Лучше помогите материально, нажав кнопку «Спасибо автору».

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Были еще какие-то странные советы я не понял. Короче, я решил пока ловится рыба и крабы уточнить, что по стоимости комплектующих. Мне сказали выбирать пока тут.

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Типа больше выбор, хорошая гарантия и там работает знакомый приятеля, сделает скидку на целиком ПК и соберет сам все бесплатно. Недавно я писал, что мой первый проц будет – Ryzen. Да, за это время ничего не поменялось. На проц я готов отдать до 10 тысяч рублей.

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Я остановился на самом дорогом – Ryzen 5 1600 AF OEM за 11 100 рублей, пришлось накинуть немного. Кулер мне подарит мой сосед, у него остался боксовый, так что – экономия ))

Памяти много не бывает, хотя мне хватит 16 гигабайт. Я подумал, возьму одной планкой, потом если что добавлю вторую, если будет мало. Хотя 16 гигабайт сейчас норма для любого игрового ПК. Что выбрать? Я хочу белого цвета и с подсветкой. По деньгам, тоже не более 10 тысяч рублей.

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В общем остановился на этот выборе - 16Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix RGB White (BL16G32C16U4WL) за 9 090 рублей. Частота 3200 МГц уже хорошо, я ее разгоню до 3600. Должна погнаться. Тайминги хорошие первый равен 15, остальные равны 17-ти. Как написано в описании «Оперативная память Crucial Ballistix RGB - отличный вариант для того, чтобы укомплектовать мощный игровой компьютер или системный блок универсального назначения, рассчитанный на очень высокий уровень производительности.» Это то, что мне нужно!

Материнка. Тут немного сложнее определиться. Требований у меня нет специальных. Хватит два слота под память, 1 под SSD и один под видеокарту. Если была бы плата белого цвета было бы хорошо. Я также хочу и белый корпус. Как все говорят на материнке не экономь, потом будет проще сделать апгрейд. Цены начинаются на простые матери от 3640 рублей за ASRock A320M-DVS R4.0 [AM4, AMD A320, 2xDDR4-3200 МГц, 1xPCI-Ex16, аудио 7.1, Micro-ATX]. Но я тоже ограничил бюджет до 10 тысяч рублей. В итоге чисто белой не нашел, но вот эта, как мне кажется, очень хороша.

ASRock B450 STEEL LEGEND с белыми радиаторами и RGB подсветкой, как раз с белой памятью будет хорошо смотреться. Четыре слота под память, радиатор для SSD, армированный PCI-Express слот. И приятная цена 7990 рублей. Ее мне хватит даже с запасом!

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Переходим к главному – видеокарте. Изначально я хотел Gigabyte 1050 Ti c 4Гб памяти. Но посмотрев каталог, понял, что придется от этой идеи отказаться. Смотрите сами.

Гигабайта в наличие нет, а у меня бюджет в 20 тысяч рублей. Лучше возьму MSI GeForce GTX1050 Ti 4Gb за 20,8 тысяч. Тут еще лучшая система охлаждения целых два вентилятора. В остальных моделях по одному. Не будет так греться. Я думаю это хороший выбор, главное чтобы их не разобрали. А то придется опять мучиться с выбором.

Теперь корпус. По конфигуратору доступно целых 90 моделей белых корпусов. Вот это выбор! Это больше, чем памяти, процессоров и видеокарт вместе взятых. Будет из чего выбрать. Корпус для меня – главная деталь. Я сказал брату экономить не буду! Он будет стоять на столе, поэтому должен меня радовать. И остальных тоже, включая кота. Здесь бюджет я удвоил. Готов потратить 20 тысяч. И вот что я нашел - Thermaltake AH T600 Snow White (CA-1Q4-00M6WN-00).

Корпус Thermaltake AH T600 Snow White (CA-1Q4-00M6WN-00) выполнен в формате E-ATX, что открывает практические безграничные возможности для создания высокопроизводительной системы. Данная модель отличается возможностью установки материнских плат размером вплоть до E-ATX, нескольких видеокарт длиной до 410 мм каждая, а также кучи накопителей размером 2.5” и 3.5”. Для удобного прокладывания проводов предусмотрено пространство за задней стенкой, что позволит создать аккуратную и красивую сборку белого цвета без нагромождения лишних элементов. Также данный корпус отличается эффективной системой охлаждения. А еще настоящее стекло, и внутри он окрашен также в белый цвет, не как другие белые корпуса, внутри которых черный цвет.

Блока питания белого я не нашел, но попался вот такой симпатичный с RGB подсветкой, да еще несильно дорого 5-ти тысячи рублей.

HIPER HPB-750RGB с мощностью 750 Вт мне хватит с запасом, даже с большим запасом. Может когда-то буду что-то разгонять и блок питания это вытянет.

Для игр я решил бать только SSD. Древние механические HDD слишком медленные для моих целей. Поэтому минимум 2 Тб. Фирма мне не важна, тут главное чем дешевле, тем лучше. На выбор в наличии есть 4 шт. я выбрал самый дешёвый 2000 ГБ SSD M.2 накопитель 2Tb Kingston NV1 (SNVS/2000G) за 18 030 рублей. Красота не важна, так-как он будет накрыт радиатором материнской платы и будет лучше охлаждаться.

Осталось выбрать монитор мышь и клавиатуру. Я решил взять комбо или мышь и клавиатуру вместе. За 1450 рублей я нашел такой игровой набор - "Клавиатура + мышь Sven GS-9100".

Осталось выбрать игровой монитор.

Как вы поняли он должен быть закругленным, чтобы стильно смотреться рядом с белым корпусом на столе. Ну и быть современным девайсом. Денег тут также придется потратить не мало. Я подумал пусть будет тысяч 15-20. Но в конце остановился на 23.6" монитор AOC 24" 24G2U5 Black за 15 500 рублей.

Ну вот все и готово. Сборка будет мне бесплатная, я писал выше. Итого вышло как раз в 100 тысяч рублей. Это и был мой лимит, точнее для меня лимит на покупку компьютера.

Все игры, в которые я хочу поиграть, пойдут на нем без проблем. Главное, чтобы выбранные детали не закончились в продаже. Если хотите что-то мне посоветовать или улучшить конфигурацию до 100 тысяч - пишите, я подумаю. Я показал этот конфиг другу, он сказал классный, значит подобрал все толково.