Российские специалисты досрочно выполнили бетонирование второго уровня защитной оболочки здания реактора на АЭС «Эль-Дабаа».

На стройплощадке египетской АЭС «Эль-Дабаа» специалисты инжинирингового дивизиона «Росатома» завершили один из важнейших этапов возведения второго энергоблока. За 24 часа специалисты провели бетонирование второго яруса внутренней защитной оболочки реакторного здания — ключевого элемента в системе безопасности будущей атомной станции. Работы завершились раньше запланированного срока.

Операция включала заливку более 1000 кубометров бетона с использованием четырёх высокоточных распределительных стрел. Всего в процессе было задействовано 65 специалистов. Новая отметка конструкции достигла высоты более 20 метров. Установленная оболочка состоит из 12 секций цилиндрической формы, каждая из которых весит до 90 тонн.

«Эль-Дабаа» станет первым атомным объектом Египта и будет включать четыре реактора типа ВВЭР-1200, аналогичных тем, что используются в современных российских АЭС. Общая мощность станции составит 4,8 ГВт, что позволит обеспечить до 10% текущего энергопотребления страны. Строительство ведётся на северном побережье Египта, в 300 км от Каира, в рамках межгосударственного соглашения, подписанного в 2017 году.

Кроме возведения объектов, российская сторона отвечает за поставку ядерного топлива, подготовку персонала и организацию системы обращения с отработанными материалами. Проект имеет стратегическое значение как для энергетической независимости Египта, так и для расширения присутствия российских атомных технологий на Ближнем Востоке и в Африке.