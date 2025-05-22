Планируя поездку в Калининград в 2025 году, гражданам России приходится быть готовыми к неожиданным отказам со стороны стран Балтии. Даже при наличии загранпаспорта и правильно оформленного УПД-ЖД (упрощённого проездного документа для поездов) поездка может сорваться буквально за день до выезда.

Именно в такую ситуацию попала Светлана, преподаватель из Ярославля. Она заранее купила билеты, забронировала отели в Калининграде и Янтарном, но за сутки до выезда получила отказ в транзитной визе от Литвы — без указания причин. Возврат денег за ж/д билет был произведён, так как отказ подпадает под «независящие от пассажира обстоятельства», однако судьба потраченных средств на бронирование жилья оказалась более туманной.

Как отмечают юристы, возврат стоимости проживания зависит от условий бронирования. В случае с возвратными тарифами можно попробовать обратиться к отелю с объяснением ситуации и ссылкой на форс-мажор, но по международной практике отказ в транзите не всегда признаётся таковым. При прямой оплате владельцу жилья вопрос решается индивидуально, в зависимости от доброй воли стороны и условий соглашения.