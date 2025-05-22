Злостных неплательщиков алиментов внесут в реестр и ограничат в правах.

Власти усиливают контроль за гражданами, уклоняющимися от уплаты алиментов. Уже с 25 мая 2025 года в России заработает открытая база данных должников, созданная под эгидой Федеральной службы судебных приставов. Как уточняют в ведомстве, в реестр попадут только те, кто игнорирует свои обязательства систематически — в том числе те, кого уже привлекали к ответственности или объявляли в розыск.

Ожидается, что список охватит свыше 140 тысяч человек, а его публикация на официальном портале станет инструментом общественного давления. Для лиц из реестра уже разрабатывается пакет ограничений: им могут запретить регистрировать транспортные средства, а также пользоваться рядом услуг, предоставляемых государством.

Параллельно Минюст инициировал обсуждение новых финансовых барьеров: должникам планируют закрыть доступ к потребительским кредитам и займам, за исключением тех, что направлены напрямую на погашение долгов перед детьми. Такая мера, по мнению чиновников, сделает уклонение от алиментов не только стыдным, но и невыгодным.