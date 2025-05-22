Выдача кредитных карт в России снизилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Причины — ужесточение правил оценки заемщиков и осторожность банков на фоне высокой долговой нагрузки.

Банковский рынок России столкнулся с резким снижением активности в сегменте кредитных карт. В апреле 2025 года было выдано всего 1,09 млн новых карт, что вдвое меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Вместе с объемами упал и общий размер лимитов: всего 107,7 млрд рублей против более 260 млрд годом ранее.

Причиной стало не только сокращение спроса, но и заметное ужесточение условий со стороны банков. По данным аналитиков, кредитные организации начали активно отсеивать потенциальных заемщиков с пограничной платежеспособностью. В зону риска попадают граждане с высокой долговой нагрузкой, нестабильным доходом, отсутствием кредитной истории, а также любые заявители с текущими просрочками — даже минимальными.

Эксперты подчеркивают: сейчас на одобрение могут рассчитывать только «идеальные» клиенты — с ПДН (показателем долговой нагрузки) не выше 50%, стабильным официальным доходом и положительной кредитной репутацией. Остальные либо получают заниженный лимит, либо отказ.

Банки пока не готовы рисковать: в условиях высокой ключевой ставки и растущих дефолтов по потребительским займам они предпочитают действовать осторожно. Прогнозы на лето остаются сдержанными — даже если экономика покажет умеренный рост, возвращение к массовым одобрениям маловероятно.