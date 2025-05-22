ЦБ оштрафовал Сбербанк за искажение кредитных историй

Центральный банк РФ 21 мая вынес постановление о наложении административного штрафа на Сбербанк — крупнейший финансовый институт страны. Как следует из материалов, опубликованных на сайте регулятора, речь идет о нарушении требований статьи 15.26.3 КоАП РФ, связанной с некорректной передачей информации в бюро кредитных историй (БКИ).

Согласно этой статье, банки обязаны не только своевременно передавать сведения о клиентах в БКИ, но и оперативно вносить исправления, если была допущена ошибка. В случае выявления недостоверных данных банк обязан в течение 14 рабочих дней направить в бюро обновленные и подтвержденные сведения. Несоблюдение этих требований считается административным правонарушением.

Что грозит за нарушение:

юридическим лицам, таким как сам Сбербанк, — штраф от 30 000 до 50 000 рублей;

должностным лицам (например, руководителям подразделений) — от 2 000 до 5 000 рублей.

При этом в документах Центробанка не указано, кто именно признан нарушителем — банк как организация или конкретные сотрудники. Известно лишь, что постановление пока не вступило в силу.

Это не первый случай, когда крупные российские банки получают предупреждения или штрафы за нарушения в работе с кредитными историями. В последние годы Банк России усилил надзор в этой сфере, поскольку на фоне цифровизации любые системные ошибки могут быстро масштабироваться и затронуть миллионы клиентов.