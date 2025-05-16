На Марсе впервые удалось зафиксировать полярное сияние с поверхности планеты — марсоход Perseverance запечатлел редкое явление после солнечной вспышки. Сигнал об удачном наблюдении подтвердили NASA и ESA.

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Марсоход Perseverance впервые в истории сфотографировал полярное сияние на Марсе, вызванное мощным корональным выбросом массы от Солнца, произошедшим 15 марта 2024 года. Событие произошло на фоне пика текущего солнечного цикла, и стало результатом удачной межмиссионной координации сразу нескольких научных групп NASA и Европейского космического агентства.

В отличие от Земли, у Марса отсутствует глобальное магнитное поле, поэтому сияния здесь возникают иначе — под воздействием солнечных энергичных частиц (SEP), проникающих в атмосферу. До сих пор такие вспышки фиксировали только в ультрафиолете с орбиты, но теперь удалось запечатлеть свечение и в видимом спектре — ровный зелёный свет с длиной волны 557,7 нм, характерный для возбужденного кислорода.

Ключевую роль сыграли расчёты команды Университета Осло, которые задолго до события подготовили стратегию наблюдений и определили оптимальные углы обзора камер Perseverance. После предупреждения от Центра космической погоды NASA и анализа данных прибора SEP на MAVEN, научная команда вовремя включила нужные сенсоры.

Как подчеркнула Шеннон Карри из LASP: «Теперь мы знаем — однажды астронавты на Марсе увидят не только пейзажи, но и настоящее полярное шоу».