С недавнего времени пользователи Xbox Live стали получать письма с уведомлением о закрытии marketplace.xbox.com

Microsoft начала уведомлять пользователей Xbox Live о скором закрытии магазина для приставки Xbox 360. Таким образом недоступными для приобретения станут все игры, пробные версии, надстройки, аватары, приложения, изображения игроков, игровые трейлеры и видеоролики.

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В письме сообщается, что магазин перестанет функционировать 29 июля 2024 года. До этой даты можно пользоваться магазином в обычном режиме. После этой даты Microsoft обещает сохранить доступ к загрузке приобретённого контента. Также гарантируется работоспособность уже скачанных игр и дополнений. Закрытие затронет только магазин, сетевые функции продолжат работать в обычном режиме.

Однако стоит с осторожностью отнестись к покупке контента кодами активации. Также стоит активировать коды, если таковые у вас имеются, поскольку активация игр и дополнений кодами не гарантируется. Ну что ж, до закрытия осталось не так много времени. Стоит поторопиться и приобрести игры, которые вы, возможно, пропустили по той или иной причине.