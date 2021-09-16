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Всех приветствую 🖐

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Сегодня в своей статье хочу поделиться своим впечатлением от перехода с видеокарты Palit RTX 3070Ti GameRock на Asus Strix RTX 3070Ti. Прочитав комментарии к своей прошлой "заметке", с ней вы можете ознакомиться по этой ссылке, я сделал некоторые выводы, убрал стакан со стола и решил, что сегодня никаких коробок не будет, минимум обзора, а по больше сравнительной информации и своего мнения от такого "прыжка".

📌 📌 📌 Я не призываю полностью верить моему мнению и бежать покупать Asus Strix. Это всего лишь моё мнение, у вас оно может быть другим. Если чем-то поможет моя статья вам, то буду очень рад, значит не зря потратил вечер вместо того, чтобы играть в ПК и есть конфеты 😁

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Акустический комфорт я сравниваю исходя из того, что системник у меня стоит на столе, сантиметрах в 40, поэтому шум - довольно критичный параметр, потому что играя ночью с фоновыми 30дБ, слышишь даже то, как мухи смеются над тем, как ты проиграл очередную катку. Поэтому, когда я пишу про шум, имейте это ввиду 😉





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А пока наливаем себе чего-то попить, берём чего-то пожевать и поехали 🚗

Когда я стал обладателем Palit GameRock RTX 3070Ti, то меня спустя некоторое время стало напрягать, что она довольно шумная и горячая. Даже не факт того, что она шумит, ибо в стоке на ~ 2000 об/мин слышно и Asus Strix, а в том, что шум этот имел фоновый лёгкий гул. Будто не смазанные подшипники давали о себе знать. Читая отзывы (их и так мало по этой карте), бОльшая часть их сводилось к тому, что системники владельцы держали под столом и ответы "шумит, но меня не напрягает" разбавлялись ещё "я играю в наушниках" 🤔

Поэтому, к шуму я стал относиться уже более спокойно, однако поставил его на первое место, от чего стоит избавиться. Поэтому был проделан ряд действий по снижению этого параметра, о них вы можете почитать всё в той же статье выше.

Горячий нравом памяти GDRR6X меня врасплох не застал, но любоваться цифрой в 98C' 🔥 я не особо и хотел (а чего ты хотел, память такая). Да, такая, только вот отзывы владельцев на конференции мне говорили, что вершину в 98C' успел покорить только я.

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По снижению температур на памяти были произведены ряд действий, благодаря которым удалось сбить до 88C'-90C'. В принципе, уже победа. Настроенный профиль кулера и такие температуры памяти вполне могли существовать. Но "привет" всплыл там, где его не ждали...появилась возможность купить Asus Strix. Почитав обзоры я понял, что конструктивное исполнение системы охлаждения у Asus на порядок лучше. Поэтому, я долго думал (около суток) и решился на эту замену.

Что я получил в итоге.

✔️ Внешний вид, конструкция системы охлаждения и печатной платы.

Сравнивая две видеокарты по внешнему виду, держа их в руках, создаётся впечатление, что Palit GameRock делали для любителей брюликов (привет "Большой куш") и лишь бы сделать. Asus в этом плане выглядит более сдержанно, однотонная раскраска, всё это производит впечатление, что карту сделали для того, чтобы ей пользовались, а не разглядывали в системнике, а как она работает - вопрос другой.

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Да, фломастеры на вкус и цвет тоже разные, кому нравится красный, а кому-то зелёный, тут единого мнения не будет. Но как по мне, внешне Asus выглядит более завершённой. 🤔

Ещё одним плюсом в сторону Strix'а можно отнести удачное и более привычное расположение коннекторов дополнительного питания - они с краю. Плюс, удобный светодиод, сигнализирующий нам, если вдруг мы решили, что для аппетитов карты достаточно подключённых двух коннекторов.





Такое расположение проводов в моём случае является наиболее практичным и эстетичным вариантом, когда их не нужно тянуть через половину корпуса, а сразу вывести и подключить (не смейтесь над комплектным проводом, уже заказан такой же ч.б. вариант, пока эстетика хромает на обе ноги 👨🏼‍🦯 👨🏼‍🦯 👨🏼‍🦯 )

Хватит любоваться, пора уже и карты в системник.

На самом деле, днём не так это в глаза бросается по большому счёту, однако, стоит выключить свет в комнате, то "Здравствуй, ёлка, Новый год"

Palit GameRock RTX 3070Ti тут, конечно, уделывает Asus Strix, "засветляя" своими цветами всё вокруг. Действительно ярко. Ночью это малость отвлекает. Да, есть фирменная утилита Thunder Master, с помощью которой можно легко настроить как цвета, так и вовсе перевести в режим OFF и завершить эту дискотеку, но мы сравниваем подсветку, а не её возможности.

В этом плане у Asus подсветка более тусклая и строгая, не "раздражает" своими переливанием, и поэтому нет необходимости держать в автозапуске Windows ➕ одну программу для управления ещё и подсветкой. 🤦🏻‍♂️

Не очень опытный читатель сразу спросит "И это всё? Какой смысл переплаты за Strix?. Только подсветка? Да я лучше ещё одну программу поставлю и отключу её, чем доплачивать"

Нет, далее идёт система охлаждения. 💨 💨 💨

Дело в том, что у Palit GameRock она состоит из двух частей, которые отвечают за свой "сектор" охлаждения, так сказать - зона ответственности.

У Asus Strix - это единый радиатор.

И вот тут всплывает один из самых главных минусов в этом противостоянии - это конструктивное исполнение или, иначе выражаясь, конструктивное взаимодействие этих двух частей (про GameRock пишу, если кто не понял). Итак, есть пластина, она металлическая, имеет небольшое оребрение и отвечает она за охлаждение чипов памяти:

"Так это ж хорошо" - скажите вы и отчасти будете правы, но не в данном случае.

Проблема заключается в том, что данная пластина никак не контактирует с основным радиатором и её потенциала не хватает для отвода тепла от 8 банок горячих чипов GDDR6X.

Вентиляторы же охлаждают! В теории да, но воздух, пронизывая рёбра радиатора, который нагревается от чипа, до пластины доходит уже тёплый. Что мешало инженерам Palit это скомпоновать в единую конструкцию - непонятно.

Поэтому, сам радиатор охлаждает только чип. И тут надо отдать должное, в автоматическом режиме работы вентиляторов температура GPU вполне хорошая, а значит радиатор отлично справляется с отведением тепла и держится в районе 70C'

У Asus же единым элементом охлаждения чипов памяти и GPU выступает радиатор:

Забегая вперёд скажу, что с этой задачей он справляется так же хорошо. Об этом будет ниже.

Ну хорошо, допустим. Подсветка отключается, система охлаждения справляется с отводом тепла от чипа, а на нагрев памяти можно и забить, ведь есть гарантия! С одной стороны да, но с другой....об этом в итогах.

Но доплата строится не только на этом, ведь дальше речь пойдёт про подсистему питания ⚡️ ⚡️ ⚡️

Если вы вскроете GameRock и Asus Strix, то отличия можно увидеть невооружённым глазом:





И печатная плата Asus:





Для наглядного сравнения отличия в подсистеме питания я постарался скомпоновать всё в небольшую таблицу:

К сожалению, информации про сборки в составе VRM у Asus Strix я найти так и не смог. В принципе, если PCB её от старшей сестры в лице RTX 3080 отличается только урезанным количеством фаз, то можно предположить, что в VRM RTX 3070Ti применяются такие же транзисторные сборки DrMOS CSD95481RWJ (Texas Instruments), рассчитанные по 60A каждая.

В данном случае уже видна разница в силовой части наших видеокарт и снова не в пользу Palit GameRock.

Перед тем, как перейти к небольшому сравнению в играх подведём небольшой итог по всем пунктам.

Что по факту выходит? За что я должен заплатить в случае с Asus? 💲 💲 💲

В моём случае - это внешний вид. Да, вещь это субъективная и я уверен, что есть сторонники такого дизайна как у Palit GameRock. Нет, я не скажу, что он не красивый. Выглядит в живую это действительно красиво, когда разные цвета переливаются по дну корпуса. Но мне это быстро как-то приелось и наскучило. Может, я уже на столько стар 👴 , что мне ближе строгие и выдержанные варианты подсветки как в случае с Asus Strix?

Что же касается инженерного исполнения, то тут "просчёт" в системе охлаждения видеокарты привёл к тому, что температура памяти греется как печка, а отсюда и увеличение скорости работы вентиляторов.

Ну и вишенкой на торте - улучшенная PCB, усиленный VRM. Что может положительно сыграть и на разгоне, если вдруг стока покажется мало или захочется поиграться в цифры в разных бенчмарках.

На этом теоретическое сравнение закончим и перейдём к практической части (да неужели 🤦‍♂️)

Тестовый стенд:

✅ Материнская плата Asus TUF Z490-Gaming Plus (WiFI)

✅ Видеокарта Palit GameRock RTX 3070Ti и Asus Strix RTX 3070Ti

✅ Процессор Core i9 10850K (использовался в стоке)

✅ Система охлаждения двухсекционный Scythe Fuma 2

✅ ОЗУ Crucial Ballistis BL2K8G30C15U4W RGB 32Gb

✅ Корпус Phantels P400A (фронт - вентиляторы Phanteks, выдув на крышке корпуса - Sctyhe Flex KF1425FD18-P 140mm, тыл - Scythe Flex SU1225FD12M-RHP 120 mm), все вентиляторы работают на 650-700 об/мин.

✅ Блок питания Fractal; Design Ion+ 750p

✅ Накопители - SSD Samsung

✅ Шумомер - ухо правое, почищенное.





Методика тестирования:

В тестировании принимали участие две игры: Metro Exodus Enhance Edition и Days Gone.

Для каждого прогона игра запускалась с одного и того же места и игровой процесс длился 15 минут, после чего фиксировались результаты.

На момент тестирования в комнате была температура ~23C'.

Как всегда сравнение начинать будем со стоковых параметров. Т.е., те параметры, какие были установлены с завода и доставленные к нам в коробке.

Metro Exodus

Ну что ж. Вот тут и вылезают конструктивные отличия в системе охлаждения видеокарт этих вендоров.

В случае с Palit всё тут явно опережает оппонента в лице Asus.

Высокие температур чипа, температуры