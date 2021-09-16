Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti

Две разных карты по исполнению, по внешнему виду и бюджету. Менять Palit на Asus. Стоит ли игра свеч? Выясняем.
[ ] для раздела Блоги
2
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всех приветствую 🖐

реклама

Сегодня в своей статье хочу поделиться своим впечатлением от перехода с видеокарты Palit RTX 3070Ti GameRock на Asus Strix RTX 3070Ti. Прочитав комментарии к своей прошлой "заметке", с ней вы можете ознакомиться по этой ссылке, я сделал некоторые выводы, убрал стакан со стола и решил, что сегодня никаких коробок не будет, минимум обзора, а по больше сравнительной информации и своего мнения от такого "прыжка".

📌 📌 📌 Я не призываю полностью верить моему мнению и бежать покупать Asus Strix. Это всего лишь моё мнение, у вас оно может быть другим. Если чем-то поможет моя статья вам, то буду очень рад, значит не зря потратил вечер вместо того, чтобы играть в ПК и есть конфеты 😁

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Акустический комфорт я сравниваю исходя из того, что системник у меня стоит на столе, сантиметрах в 40, поэтому шум - довольно критичный параметр, потому что играя ночью с фоновыми 30дБ, слышишь даже то, как мухи смеются над тем, как ты проиграл очередную катку. Поэтому, когда я пишу про шум, имейте это ввиду 😉


реклама

А пока наливаем себе чего-то попить, берём чего-то пожевать и поехали 🚗

Когда я стал обладателем Palit GameRock RTX 3070Ti, то меня спустя некоторое время стало напрягать, что она довольно шумная и горячая. Даже не факт того, что она шумит, ибо в стоке на ~ 2000 об/мин слышно и Asus Strix, а в том, что шум этот имел фоновый лёгкий гул. Будто не смазанные подшипники давали о себе знать. Читая отзывы (их и так мало по этой карте), бОльшая часть их сводилось к тому, что системники владельцы держали под столом и ответы "шумит, но меня не напрягает" разбавлялись ещё "я играю в наушниках" 🤔

Поэтому, к шуму я стал относиться уже более спокойно, однако поставил его на первое место, от чего стоит избавиться. Поэтому был проделан ряд действий по снижению этого параметра, о них вы можете почитать всё в той же статье выше.

Горячий нравом памяти GDRR6X меня врасплох не застал, но любоваться цифрой в 98C' 🔥 я не особо и хотел (а чего ты хотел, память такая). Да, такая, только вот отзывы владельцев на конференции мне говорили, что вершину в 98C'  успел покорить только я. 

реклама

По снижению температур на памяти  были произведены ряд действий, благодаря которым удалось сбить до 88C'-90C'. В принципе, уже победа. Настроенный профиль кулера и такие температуры памяти вполне могли существовать. Но "привет" всплыл там, где его не ждали...появилась возможность купить Asus Strix. Почитав обзоры я понял, что конструктивное исполнение системы охлаждения у Asus на порядок лучше. Поэтому, я долго думал (около суток) и решился на эту замену.

Что я получил в итоге.

✔️  Внешний вид, конструкция системы охлаждения и печатной платы.

Сравнивая две видеокарты по внешнему виду, держа их в руках, создаётся впечатление, что Palit GameRock делали для любителей брюликов (привет "Большой куш") и лишь бы сделать. Asus в этом плане выглядит более сдержанно, однотонная раскраска, всё это производит впечатление, что карту сделали для того, чтобы ей пользовались, а не разглядывали в системнике, а как она работает - вопрос другой.

реклама

Да, фломастеры на вкус и цвет тоже разные, кому нравится красный, а кому-то зелёный, тут единого мнения не будет. Но как по мне, внешне Asus выглядит более завершённой. 🤔

Ещё одним плюсом в сторону Strix'а можно отнести удачное и более привычное расположение коннекторов дополнительного питания - они с краю. Плюс, удобный светодиод, сигнализирующий нам, если вдруг мы решили, что для аппетитов карты достаточно подключённых двух коннекторов. 


Такое расположение проводов в моём случае является наиболее практичным и эстетичным вариантом, когда их не нужно тянуть через половину корпуса, а сразу вывести и подключить (не смейтесь над комплектным проводом, уже заказан такой же ч.б. вариант, пока эстетика хромает на обе ноги 👨🏼‍🦯 👨🏼‍🦯 👨🏼‍🦯 )

Хватит любоваться, пора уже и карты в системник.

На самом деле, днём не так это в глаза бросается по большому счёту, однако, стоит выключить свет в комнате, то "Здравствуй, ёлка, Новый год"

Palit GameRock RTX 3070Ti тут, конечно, уделывает Asus Strix, "засветляя" своими цветами всё вокруг. Действительно ярко. Ночью это малость отвлекает. Да, есть фирменная утилита Thunder Master, с помощью которой можно легко настроить как цвета, так и вовсе перевести в режим OFF и завершить эту дискотеку, но мы сравниваем подсветку, а не её возможности. 

В этом плане у Asus подсветка более тусклая и строгая, не "раздражает" своими переливанием, и поэтому нет необходимости держать в автозапуске Windows ➕  одну программу для управления ещё и подсветкой. 🤦🏻‍♂️

Не очень опытный читатель сразу спросит "И это всё? Какой смысл переплаты за Strix?. Только подсветка? Да я лучше ещё одну программу поставлю и отключу её, чем доплачивать"

Нет, далее идёт система охлаждения. 💨 💨 💨

Дело в том, что у Palit GameRock она состоит из двух частей, которые отвечают за свой "сектор" охлаждения, так сказать - зона ответственности.

У Asus Strix - это единый радиатор.

И вот тут всплывает один из самых главных минусов в этом противостоянии - это конструктивное исполнение или, иначе выражаясь, конструктивное взаимодействие этих двух частей (про GameRock пишу, если кто не понял). Итак, есть пластина, она металлическая, имеет небольшое оребрение и отвечает она за охлаждение чипов памяти:

"Так это ж хорошо" - скажите вы и отчасти будете правы, но не в данном случае.

Проблема заключается в том, что данная пластина никак не контактирует с основным радиатором и её потенциала не хватает для отвода тепла от 8 банок горячих чипов GDDR6X.

Вентиляторы же охлаждают! В теории да, но воздух, пронизывая рёбра радиатора, который нагревается от чипа, до пластины доходит уже тёплый. Что мешало инженерам Palit это скомпоновать в единую конструкцию - непонятно.

Поэтому, сам радиатор охлаждает только чип. И тут надо отдать должное, в автоматическом режиме работы вентиляторов  температура GPU вполне хорошая, а значит радиатор отлично справляется с отведением тепла и держится в районе 70C'

У Asus же единым элементом охлаждения чипов памяти и GPU выступает радиатор:

Забегая вперёд скажу, что с этой задачей он справляется так же хорошо. Об этом будет ниже.

Ну хорошо, допустим. Подсветка отключается, система охлаждения справляется с отводом тепла от чипа, а на нагрев памяти можно и забить, ведь есть гарантия! С одной стороны да, но с другой....об этом в итогах.

Но доплата строится не только на этом, ведь дальше речь пойдёт про подсистему питания ⚡️ ⚡️ ⚡️

Если вы вскроете GameRock и Asus Strix, то отличия можно увидеть невооружённым глазом:


И печатная плата Asus:


Для наглядного сравнения отличия в подсистеме питания я постарался скомпоновать всё в небольшую таблицу:

К сожалению, информации про сборки в составе VRM у Asus Strix я найти так и не смог. В принципе, если PCB её от старшей сестры в лице RTX 3080 отличается только урезанным количеством фаз, то можно предположить, что в VRM RTX 3070Ti применяются такие же транзисторные сборки DrMOS CSD95481RWJ (Texas Instruments), рассчитанные по 60A каждая.

В данном случае уже видна разница в силовой части наших видеокарт и снова не в пользу Palit GameRock.

Перед тем, как перейти к небольшому сравнению в играх подведём небольшой итог по всем пунктам.

Что по факту выходит? За что я должен заплатить в случае с Asus? 💲 💲 💲

В моём случае - это внешний вид. Да, вещь это субъективная и я уверен, что есть сторонники такого дизайна как у Palit GameRock. Нет, я не скажу, что он не красивый. Выглядит в живую это действительно красиво, когда разные цвета переливаются по дну корпуса. Но мне это быстро как-то приелось и наскучило. Может, я уже на столько стар 👴 , что мне ближе строгие и выдержанные варианты подсветки как в случае с Asus Strix? 

Что же касается инженерного исполнения, то тут "просчёт" в системе охлаждения видеокарты привёл к тому, что температура памяти греется как печка, а отсюда и увеличение скорости работы вентиляторов.

Ну и вишенкой на торте - улучшенная PCB, усиленный VRM. Что может положительно сыграть и на разгоне, если вдруг стока покажется мало или захочется поиграться в цифры в разных бенчмарках.

На этом теоретическое сравнение закончим и перейдём к практической части (да неужели 🤦‍♂️)

Тестовый стенд:

✅ Материнская плата Asus TUF Z490-Gaming Plus (WiFI)

✅ Видеокарта Palit GameRock RTX 3070Ti и Asus Strix RTX 3070Ti

✅ Процессор Core i9 10850K (использовался в стоке)

✅ Система охлаждения двухсекционный Scythe Fuma 2

✅ ОЗУ Crucial Ballistis BL2K8G30C15U4W RGB 32Gb

✅ Корпус Phantels P400A (фронт - вентиляторы Phanteks, выдув на крышке корпуса - Sctyhe Flex KF1425FD18-P 140mm, тыл - Scythe Flex  SU1225FD12M-RHP 120 mm), все вентиляторы работают на 650-700 об/мин.

✅ Блок питания Fractal; Design Ion+ 750p

✅ Накопители - SSD Samsung

✅ Шумомер - ухо правое, почищенное.


Методика тестирования:

В тестировании принимали участие две игры: Metro Exodus Enhance Edition и Days Gone.

Для каждого прогона игра запускалась с одного и того же места и игровой процесс длился 15 минут, после чего фиксировались результаты. 

На момент тестирования в комнате была температура ~23C'.

Как всегда сравнение начинать будем со стоковых параметров. Т.е., те параметры, какие были установлены с завода и доставленные к нам в коробке. 

Metro Exodus

Ну что ж. Вот тут и вылезают конструктивные отличия в системе охлаждения видеокарт этих вендоров.

В случае с Palit всё тут явно опережает оппонента в лице Asus.

Высокие температур чипа, температуры

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
9
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
24
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
13
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
25
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
14
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
42

Интересные материалы

Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 112
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA считает, что майнеры выкинут на рынок минимальное количество видеокарт поколения Ampere
143
NVIDIA нашла возможное решение дефицита видеокарт – в продаже будут сразу 2 поколения GPU
71
Ожидаемая цена RTX 4090 - 220 тыс. рублей, а RTX 4080 Ti – 150 тыс. рублей
105
Новая технология AMD позволяет ускорить компьютер на базе связки Radeon 6000/Ryzen 5000
12
Dogecoin продолжает дешеветь, а спасти мемную криптовалюту может только Виталик Бутерин
26
В Китае стартует производство недорогих видеокарт JM9271 на 8 TFLOP аналогичных GeForce GTX 1080
36
Правительство США готовит крестовый поход против криптобирж, что может повлиять на цену Биткоина
41
Только 20% видеокарт GeForce модели RTX и как это повлияет на скорость выхода следующего поколения
46
«Ростелеком» предложил запретить доступ к DNS-серверам Google и Cloudflare
85
Cyberpunk 2077 получила патч 1.31, который правит некоторые задания в игре и оптимизирует использование памяти на PS4
8
Эмулятор PS4 для Linux позволит вам запустить сотни игр
4
55 игр уже получили поддержку бесплатного буста AMD FidelityFX Super Resolution
31
В блокчейн-сети Ethereum было сожжено эфира на сумму более 1 миллиарда долларов
11
Анонс Xiaomi Mi 11T Pro – Snapdragon 888, 120-Вт зарядка и экран AMOLED 120 Гц по цене от 649 евро
1
Тесты DDR5 на чипах Alder Lake показывают высокие задержки и малопригодность памяти для игр
18
Выяснилось, какое слово глава NVIDIA чаще всего использует на совещаниях с подчинёнными
12
Американский ритейлер выложил цены на новые процессоры Intel Alder Lake
9
Энтузиаст сделал браузерный шутер в стиле Quake объёмом всего 13 Кбайт
14
41 смартфон Xiaomi получил стабильную MIUI 12.5
1
PHP с большим отрывом лидирует среди серверных языков программирования
13

Популярные статьи

Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
55
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
13
Реакция игровой общественности на отмену "ИгроМира-2021"
33
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
24
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Ещё немного о процессорах и Windows 11
5
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
9
Распродажа сентября – купить Windows 10 Pro за $8.41
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
1
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
2

Сейчас обсуждают

Asmodeus
03:19
С лучами обе одинаково работают ибо лучи раньше расчитываются.
AMD FSR увеличивает производительность на 46% в Far Cry 6
REY_B_
03:06
А их зачем? Они оперируют рублями. Если валютами, то всё равно с пересчётом с рубль, т.е. со всеми налогами.
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
laon
03:03
мда, неудачные 3080,3090 видяхи у нвидии получились Что поделать, геймеры просто не уделили внимание этим видяхам, ибо большинство предпочитает 1060, например..
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
Евгений Сидоров
02:58
Хм... А по мне, так HL2 это как фильмы Властелин конец, оригинальная типология и приквелы Звездных войн, Индиана Джонс. Раз в 1-2 года пересматриваются. Так и HL2 с эпизодами я стабильно перепрохожу.
До конца месяца в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
REY_B_
02:58
"что с этим делать - непонятно и сложно" - так сами "правильных", но заведомо дураков, выбирали. Тут уж извините, какой народ, такие и правители! Это своего рода "Закон". Правители же обещают народу т...
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
REY_B_
02:56
Учите математику. - Государство сейчас отбирает налогами, в сумме, 90% от заработанного. Отбирать ВСЁ, т.е. на 10% больше, государство не хочет категорически. Ему надо В РАЗЫ БОЛЬШЕ!!!!
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
Daimler
02:55
Спасибо, скачал. Исповедаюсь батюшке...
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
meson
02:54
Отличное начало, вводная часть, а конец... оставляет желать лучшего. и непонятно что с шумом то, написал про шумомер, но о его работе ни слова. видимо не зря разница в цене на данный момент порядка 15...
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
Олег Смирнов
02:53
Есть нюанс: если рабочих заменить роботами - то кому этот господин намерен продавать продукцию, произведённую его роботами, если у людей нет денег, т.к. нет работы?
Глава SoftBank пообещал заменить всю рабочую силу роботами
REY_B_
02:52
Редкие почтовые марки это товар из категории "диковина". Поэтому и стоит дорого. И через 1000 лет, будет ещё дороже. И деньгами марки быть не претендуют. А почему криптовалюта стоит дорого? Потому чт...
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем