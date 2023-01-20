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Beelink относительно недавно выпустила пару мини-ПК, которые смогут удовлетворить большинство потребностей в домашнем ПК. Производительность мобильного железа давно выросла и теперь ее с запасом хватает для повседневных задач, при этом можно поместить все это в компактный корпус. Глядя на эти устройства с содроганием вспоминаю первые неттопы на Intel Atom. Все давно изменилось.

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Технические характеристики

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Упаковка, внешний вид и комплектация

Упаковки у компьютеров похожи, но выполнены немного в разной стилистике. У SEi12 она похожа на старые коробки от процессоров.

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Сейчас и далее, слева будет фото/скрин SEi12, справа SER6. Иногда буду выделять жирным шрифтом акценты, в различиях между моделями.

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Коробка несет в основном декоративную составляющую, а также выполняет роль хранилища. Технической информации почти нет, кроме указания количества ядер, а еще есть наклейка с комплектацией. Содержимое коробок одинаково, кроме внутрянки самого мини-ПК.



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Корпус у обоих компьютеров одинаковый. У Intel он темно синего цвета, у AMD он черный с серой тканевой верхушкой. Кроме того, на AMD варианте есть некоторые красные элементы в дизайне, а также есть декоративная накладка с красной тканью. Спереди есть 2*USB 3.2 gen1, 1*USB Type-C 3.2 gen2, кнопка питания и сброса, а также комбинированный 3.5 миниджек. Сзади 2 порта USB, один из которых у SER6 USB 3.2 gen1, 2 разъема HDMI, проводная сеть, питание, а также отверстия в которых виден радиатор охлаждения.

Блоки питания одинаковые с обычным коннектором на 120 ВТ (19В/6.32А). Общая длина примерно 2 метра,

Руководство пользователя очень кратко рассказывает о простых вещах. Всегда два разворота, другие заняты разными языками. Все понятно и из картинок, можно даже не читать, а просто глянуть на них.

Тестирование

Несмотря на схожесть компьютеров, все различия внутри, и то в деталях. SEi12 основан на Intel i5-1235U, у которого 2 производительных ядра с HT с частотой до 4.4 ГГц, а также 8 энергоэффективных ядер с частотой до 3.3 ГГц. SER6 основан на Ryzen 5 6600H с 6 ядрами, поддерживающих SMT, они работают на частоте до 4.5 ГГц. В обоих вариантах установлено 16 ГБ ОЗУ от Crucial, только у SEi12 — это DDR4 3200CL22, в то время, как у SER6 — это DDR5 4800CL40. В обоих вариантах работает в двухканальном режиме. Разница невелика. По CPU-Z процессор Intel впереди соперника, но по Cinebench не так однозначно.

В обоих вариантах компьютера установлен NVME твердотельный накопитель Kingston NV2, однако на деле это сильно различающиеся устройства. Заметная разница в прошивке, намекает на то, что у них скорее всего, разный контроллер. Вроде бы бывают и на SMI и на Phison. Максимальная температура, зафиксированная во время тестов записи, была около 70° по Цельсию.

Лично для меня больше всего любопытство вызывало тестирование игровой производительности, как теоритической, в виде 3DMark, так и практической. В обоих случаях с большим отрывом первое место занимает SER6. В Cyberpunk 2077, SEi12 показал результат в FullHD, низких настройках и FSR "Качество", такой же, как SER6 без включенного FSR. На скриншотах эта технология включена, и разница получается примерно х2. Любопытно взглянуть будет на старшую версию в лице Ryzen 9 6900HX и более быстром варианте памяти. Но это уже до февраля/марта, а там может и 7ххх серия будет.

А вот с проигрыванием видео все иначе. SEi12 спокойно воспроизводил 8K60 видео в Youtube, с минимальными пропусками. В то время как на SER6 были несовместимые с просмотром тормоза, при этом диспетчер задач показывал простаивающее железо. А вот 4K60 шло гладко.

Нагрев у SEi12 был больше. Хотя в другом тесте AIDA64, результат был примерно одинаков, там AMD нагрелся сильнее. В целом нагрев терпимый, учитывая, что перед нами стресс-тест с нагрузкой на графику и центральную часть. Оба варианта скидывают теплопакет и частоты по мере нагрева, чтобы удержать себя в рамках. Так что нагрев был одинаков.

Шум примерно одинаковый и несильный. При просмотре видео, особенно если их поместить за монитор/телевизор, их будет почти неслышно. В обоих случаях, система охлаждения работает в активном режиме. На мой взгляд, SER6 чаще повышал обороты и соответственно в среднем был чуть громче, хотя могу и ошибаться.

Потребление у SER6 было меньше, почти во всех сценариях. На фото ниже показателя сняты в: выключенном состоянии, рабочий стол, просмотр 8K/4K видео в Youtube через Wi-Fi, устоявшееся состояние в стресс-тесте. Как видно по этим данным, блок питания тут с большим запасом, он на 120 Вт.

Разбираются компьютеры одинаково, это и не странно, корпуса ведь тоже одинаковые. Разница лишь в том, что немного видоизменены платы, и использована разная память. В обоих вариантах есть дополнительный вентилятор, который тянет воздух с боков и охлаждает внутреннее содержимое. С SSD снимается тепло с помощью термопрокладки на металлическую пластину, которая впрессована в пластик.

Питание находится под охлаждающей пластиной, на процессоре есть теплотрубки, этот момент одинаков для обеих систем. Модуль связи Intel AX200.

Предлагаю также посмотреть видеообзор каждого из устройств. Beelink SEi12

Beelink SER6

Итог

Beelink SEi12 и SER6 — это мини-ПК, которые справятся с практически любой задачей, возникшей дома. Немного поиграть, смонтировать небольшой ролик, любая "бумажная" работа, да и бухгалтерия. Все это под силу данным компьютерам. Даже если вам будет мало накопителя или памяти, можно заменить/добавить, тем самым расширив возможности. Мощности процессоров, установленных в них хватит, скорее всего, на долгое время.