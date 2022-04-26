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Обзор ламинатора Cactus CS-LAB-A4400

Знакомство с простым, но эффективным ламинатором от фирмы Cactus, которую многие знают по огромному количеству совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров.
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Бывает необходимость в ламинировании удостоверения или пропуска, небольшого меню в кафе, материалы для школы или детского сада и другой печатной продукции требующей защиты. Давно уже есть недорогие ламинаторы, которые можно приобрести в случае необходимости ламинирования, но в малых количествах, т.к. не придется куда-то бежать с одной бумажкой, но и сильно по карману устройство не ударит. Cactus CS-LAB-A4400 может стать неплохим решением данной проблемы. Рассмотрим устройство поближе.

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Технические характеристики

Модель Cactus CS-LAB-A4400
Тип Ламинатор
Мощность 260 Вт
Скорость ламинирования 400 мм в минуту
Толщина пленки 80-125 мкм
Максимальная толщина ламинирования 0.5 мм
Максимальная ширина ламинирования 240 мм
Время разогрева 3 минуты (2:35 по замерам)
Размеры 55*135*58 мм

Упаковка, внешний вид и комплектация

Стиль упаковки компании Cactus без труда узнается — сочетание серого и салатового цветов видно далеко и запоминается надолго.

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На упаковке есть изображение устройства во время ламинирования фотографии примерно формата А4, по которому можно приблизительно определить габариты. Тут же на лицевой стороны обозначены основные особенности ламинатора: скорость в 400 мм/мин, двойной ролик, работа с пленками плотностью 80-125 микрон, антиблокировочная система. На обратной стороне в отдельном блоке вынесены преимущества ламинирования, а рядом кратко указаны характеристики. Кроме ламинатора в индивидуальном пакете, в коробке больше ничего нет, поэтому можем сразу перейти к внешнему осмотру.

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Ламинатор Cactus CS-LAB-A4400 имеет пластиковый обтекаемый корпус черно-белого. Классика — белый верх, черный низ. Устройство очень компактное, уменьшать размеры еще больше практически некуда, т.к. есть небольшая площадка при подаче материала, а внутри корпуса скрыты ролики и нагревательный элемент, который в любом случае нужно скрыть ради безопасности. Уменьшать можно только в случае отказа от крупноформатных листов. На одном боку есть двухпозиционная клавиша включения. Сзади видно выходное отверстие, а также кнопку, подписанную как ABS. Она нужна при каком-либо застревании листа, отсоединяет валы от мотора и мы можем беспрепятственно извлечь "неудачную попытку". 







Сверху есть лого производителя, а на противоположном крае два индикатора: состояние питания и готовность к работе. На лицевой стороне есть площадка для подачи листов, есть разметка по форматам.

На дне ничего примечательного нет, лишь 4 силиконовые противоскользящие ножки и информационная наклейка. Небольшой выступ, скорее всего сделан для двигателя, который приводит в движения валы.

Инструкция есть в комплекте, а также на сайте в электронном виде. Она короткая, рассказывает базовую информацию об устройстве. Прочтение много времени не займет.

Эксплуатация

Недолго думая, начинаем работу и попробуем заламинировать первый попавшийся черновик. Пленка у меня  толщиной 80 микрон, а бумага обычная 80г/м2. Укладываем лист в пленку.








Затем включаем ламинатор и дожидаемся зеленого сигнала, который нам сообщит о готовности к ламинированию.








В готовность устройство вышло за 2 минуты 34 секунды, что легко укладывается в заявленное время готовности 3 минуты. Потребление при этом составило 263 Вт в пике, что тоже укладывается в заявленные характеристики. Подаем лист.








Лист А4, длина которого составляет без малого 30 см, был готов за 45 секунд, или 40 см в минуту, что заявлялиось в характеристиках. Рассмотрим швы чуть ближе.








Швы все аккуратно сварены, без пробелов. Даже небольшая область, где была скобка от степлера, тоже внутри заварилась. Раз проблем при использовании нет, то попробуем заламинировать вполне реальное удостоверение, чтобы закрепить результат.

Плотность бумаги заметно выше, чем у бюджетной офисной бумаги — 120-130 г/м2. Но это не проблема для ламинатора, его поведение во время работы никак не изменилось, все было отработано в штатном режиме. После этого я попробовал заламинировать еще несколько листов подряд, проблем не возникло.

Разборка устройства простая, выкручиваем 5 саморезов и готово. 4 самореза находятся под силиконовыми ножками.









Как видно, внутреннее устройство простое, но он того только надежнее.

Итог

Cactus CS-LAB-A4400 — ламинатор, который сможет помочь вам при периодической необходимости в ламинировании. Все без исключения заявленные характеристики подтвердились на практике, что бывает нечасто, особенно в производительности — скорость ламинирования 40 см в минуту подтвердилась. Устройство справится с ламинированием самых распространенных форматов и популярных типов пленки и бумаги.

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