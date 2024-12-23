Компания Silicon Power присутствует на рынке SSD-накопителей уже очень давно, а ее продукция отличается отличным сочетанием цены/качества. Давайте рассмотрим одну из последних моделей Silicon Power PX10, а именно SSD-накопитель SP010TBPSDPX10CK с интерфейсом USB 3.2 Gen 2 и разъемом Type C объемом 1 Тбайт. Вообще, линейка Silicon Power PX включает в себя пять моделей, которые отличаются максимальным объемом памяти от 256 Гбайт до 4 Тбайт. На прошедшей июньской выставке в Тайбэе компания представила этот же накопитель, но в новом розовом цвете, с ориентацией на прекрасную половину человечества, и в России его уже тоже можно купить. В обзоре рассмотрю более брутальную модель черного цвета

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Комплектация для SSD-накопителей весьма стандартная — картонная упаковка с блистером. Внутри само устройство, кабель USB Type C - Type C длиной 30 см и небольшой мануал с гарантийным талоном. На лицевой части упаковки отмечены основные фичи модели, объем памяти, скоростные характеристики и название. Оборотная сторона изобилует подробными характеристиками и прочей технической информацией. На устройство распространяется 3-годовая лимитированная гарантия. Кабель, который идет в комплекте, это решение «все в одном», так как может использоваться не только для собственно подключения накопителя, но и для зарядки устройств мощностью до 60 Ватт.

Внешне накопитель выглядит весьма неброско, но при этом за счет своего малого веса и относительно небольших габаритов может сойти за обычную флешку. Корпус сделан из тонкого алюминия и покрыт черной краской. Название модели размещено на условно верхней части накопителя, а объем и и товарные знаки можно найти на оборотной стороне.

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На одной из торцевых сторон размещается стандартный разъем USB Type C с небольшим индикатором белого цвета, который загорается при подключении и мигает при передаче данных. Рядом с разъемом, на одной из граней, находится надпись “Memory is Personal”.

Технические характеристики:

Исходный интерфейс PCIe 3.0 x2 реклама



Внешний интерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-C Контроллер PCIe-USB JMicron JMS583 реклама



Контроллер Phison PS5015-E15 Память 3D TLC 4x 256GB Hynix HA7BG95AXA Питание По USB Габариты 103.4 мм x 33 мм x 10.3 мм Вес 33 грамм Кабель 30 см USB 3.2 Gen 2 Type-C/Type-C S.M.A.R.T Есть Поддержка UASP Есть TRIM Есть





Если говорить о технической начинке этой модели, то она построена на базе SSD-накопителя Silicon Power A60 в основе которого лежит контроллер Phison PS5015-E15T и память 3D TLC производства Hynix. В качестве контроллера-моста между PCI-Express и USB интерфейсом используется JMicron JMS583. Безусловно, USB 3.2 Gen2 несколько ограничивает максимальные скорости, но сейчас и тех что есть, хватает за глаза.

С сайта производителя можно также скачать фирменную утилиту по управлению SSD — SP Toolbox. Утилита позволяет просматривать основную информацию о накопителе, его прошивку, температуру и статистику по записи блоков. Нельзя не отметить что накопитель, помимо работы с телефонами на базе iOS 13+ и Android 6+, поддерживает подключение к приставкам PlayStation 4/5 и Xbox X|S, что позволяет хранить и играть в игры, размещенные на нем (там есть ограничения для PS5, у них есть поддержка только архивирования игр, играть с внешних накопителей нельзя).

Если говорить о тестах, то Silicon Power PX10 объемом 1 Тбайт показывает себя неплохо. По популярному тесту CrystalDiskMark скорость чтения и записи в среднем составила 1 Гбайт/с, что в целом укладывается в данные, которые приводит производитель. ATTO Benchmark также показывает схожие результаты на больших размерах блоков. Запись и чтение меньшими размерами блока конечно же ниже, но даже с 4-16k блоками, скорость выше 200 мбайт/с, что весьма неплохо для USB накопителей. HDTune показывает небольшую просадку в скорости после длительной записи, но в целом это нормальное поведение для такого типа накопителей.

Подводя итог, можно сказать, что Silicon Power PX10 — компактный SSD, показавший очень неплохие скорости для USB 3.2 Gen2. Объем в 1 Тбайт, и высокая скорость оптимально подойдет для повсеместного использования. Также наличие хорошего, пусть и не шибко длинного кабеля, это весьма хороший бонус при покупке данной модели.