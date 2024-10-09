Российский бренд Planeta Laika представил два инновационных устройства, которые значительно облегчают заботу о домашних животных.

Новая автоматическая кормушка и умная поилка могут интегрироваться в экосистему «умного дома» через приложение Smart Life/Tuya Smart, которое также используется для множества других умных устройств. Скачать можно в большинстве магазинов приложений, например, в Google Play.

Эти гаджеты помогут собирать статистику и корректировать режимы питания и питья, что может быть очень важно, при лечении, когда контроль питания и питья особенно актуален.

Автоматическая кормушка Planeta Laika ЛК-К-В01 позволяет удаленно настраивать порции корма и время его выдачи, что особенно удобно, когда хозяев нет дома. Бак рассчитан примерно на 1,5 кг корма. Она оборудована уникальной системой защиты от застревания корма и герметичным контейнером, предотвращающим доступ животных к еде. Купол примыкает к контейнеру с кормом через силиконовый уплотнитель, что не даст натянуть много воды из воздуха (особенно, когда рядом есть вода/поилка), замедлит «выдыхание"/выветривание корма, некоторые животные начинают носом воротить от него, а также не даст запаху корма просочится наружу. Также в кормушке имеется регулируемая видеокамера с разрешением 3 Мп, что позволяет следить за питомцем и записывать забавные моменты. Кроме того, есть динамик, который позволяет передавать через приложение свой голос. Для темного времени суток есть инфракрасная подсветка. Стоимость автоматической кормушки Planeta Laika ЛК-К-В01 начинается от 8900 рублей.

Умная поилка Planeta Laika ДУ-П-WI-3л решает проблему нехватки воды для кошек и собак. Трехлитрового запаса достаточно на несколько дней, а режим фонтана привлечет внимание животных. Режимы работы: постоянный, по датчику движения или интервальный, последние два можно совмещать. Интервал задаёт два параметра, раз во сколько минут будет включаться насос и сколько секунд при этом работать. Есть режим «не беспокоить», который исключает подачу воды в указанный период времени. Устройство устойчиво к перебоям с электричеством благодаря встроенному аккумулятору на 5200 мАч, который обеспечивает до 60 дней автономной работы в зависимости от режима. Стоит умная поилка 5 000 рублей.