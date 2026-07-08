Компания Frontier Developments представила первый выпуск серии видеороликов о симуляторе управления зоопарком Planet Zoo 2, в котором разработчики рассказали о новых видах животных и механике эмоционального состояния обитателей

В ролике «Впечатляющие животные» показали западноафриканских львов, африканских пингвинов, морских крокодилов, зебр и западных шимпанзе. Видео посвящено африканским вольерам и особенностям взаимодействия игроков с животными.

Главное внимание в выпуске уделили западноафриканским львам. Разработчики рассказали о новой системе эмоций, которая будет влиять на поведение животных. На настроение обитателей зоопарка будут воздействовать условия содержания, уровень комфорта и соответствие среды их потребностям.

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Изображение: Frontier Developments

Изображение: Frontier Developments

Изображение: Frontier Developments

В Planet Zoo 2 игрокам предстоит изучать разные виды животных, чтобы лучше понимать их требования и создавать подходящие условия для жизни. Состояние животных будет связано с развитием зоопарка, его популярностью среди посетителей и возможностью получать больше пожертвований.

Средства позволят расширять программы по восстановлению популяций, разведению животных и их возвращению в естественную среду. В первом ролике разработчики показали заповедник Великой рифтовой долины, куда можно выпускать животных после успешного восстановления.

Frontier Developments планирует выпустить дополнительные видео из серии Feature Focus, посвящённые другим возможностям игры. Следующий выпуск будет связан с подводными экспозициями.

Релиз Planet Zoo 2 состоится 16 октября 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.