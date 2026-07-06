Студия Light Chaser Animation представила официальный трейлер анимационного фильма «Три королевства. Начало», снятого режиссёром Се Цзюньвэем. Картина станет первой частью трилогии, посвящённой событиям эпохи заката династии Восточная Хань

В основе сюжета лежат события классического китайского романа «Троецарствие». Главными героями истории стали военачальники Цао Цао и Юань Шао, которые пытаются восстановить порядок при императорском дворе. На фоне восстания Желтых повязок и борьбы за влияние между придворными группировками империя оказывается охвачена глубоким политическим кризисом.

Попытка изменить ситуацию терпит неудачу после прибытия в столицу Дун Чжуо, который намерен захватить власть. Последующие события становятся началом масштабного противостояния, легшего в основу истории о Троецарствии.

Изображение: Light Chaser Animation

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В озвучивании фильма приняли участие Ван Кай, Вэй Чао, Вань Хао, Ли Нань, Чан Вэньтао, Тан Миндун, Янь Яньшэн, Чэнь Чжэ и Ли Шимэн.

Премьера фильма в кинотеатрах Китая состоится 10 июля 2026 года.