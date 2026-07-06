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Inthenews
Вышел трейлер китайского исторического анимационного боевика «Три королевства. Начало»
Студия Light Chaser Animation представила официальный трейлер анимационного фильма «Три королевства. Начало», снятого режиссёром Се Цзюньвэем. Картина станет первой частью трилогии, посвящённой событиям эпохи заката династии Восточная Хань
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В основе сюжета лежат события классического китайского романа «Троецарствие». Главными героями истории стали военачальники Цао Цао и Юань Шао, которые пытаются восстановить порядок при императорском дворе. На фоне восстания Желтых повязок и борьбы за влияние между придворными группировками империя оказывается охвачена глубоким политическим кризисом.

Попытка изменить ситуацию терпит неудачу после прибытия в столицу Дун Чжуо, который намерен захватить власть. Последующие события становятся началом масштабного противостояния, легшего в основу истории о Троецарствии.

                                                        Изображение: Light Chaser Animation

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В озвучивании фильма приняли участие Ван Кай, Вэй Чао, Вань Хао, Ли Нань, Чан Вэньтао, Тан Миндун, Янь Яньшэн, Чэнь Чжэ и Ли Шимэн.

Премьера фильма в кинотеатрах Китая состоится 10 июля 2026 года.

#light chaser animation #китайского исторического анимационного боевика #ри королевства. начало
Источник: fareastfilms.com
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