Разработчики онлайн-шутера Cinder City обновили системные требования игры в Steam, снизив требования к оперативной памяти и повысив рекомендуемые требования к видеокарте

Проект от южнокорейского издателя NCSoft привлёк внимание игроков после публикации системных требований, согласно которым минимальный объём оперативной памяти составлял 32 ГБ, а рекомендуемый — 64 ГБ. Такие значения вызвали активное обсуждение в сообществе из-за необычно высоких требований по сравнению с большинством современных игр.

Позже разработчики уточнили данные и обновили страницу проекта. Теперь 32 ГБ оперативной памяти указаны как для минимальных, так и для рекомендуемых системных требований. В компании отметили, что опубликованные системные требования основаны на тестовой версии игры, а финальные параметры могут измениться ближе к релизу.

Изображение: NCSoft

Изображение: NCSoft

Изображение: NCSoft

Изображение: NCSoft

реклама

Одновременно разработчики повысили рекомендуемые требования к видеокарте. Теперь в рекомендуемой конфигурации указана GeForce RTX 4070 вместо ранее заявленной GeForce RTX 4060.

Обновление системных требований сразу привлекло внимание игроков, поскольку одновременно снизились требования к оперативной памяти и выросли требования к рекомендуемой видеокарте.

Дата выхода Cinder City пока не объявлена.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzf1EY2vRU

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzf1EY2vVr