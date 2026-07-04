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Inthenews
В Cinder City снизили требования к оперативной памяти и повысили требования к видеокарте
Разработчики онлайн-шутера Cinder City обновили системные требования игры в Steam, снизив требования к оперативной памяти и повысив рекомендуемые требования к видеокарте
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Проект от южнокорейского издателя NCSoft привлёк внимание игроков после публикации системных требований, согласно которым минимальный объём оперативной памяти составлял 32 ГБ, а рекомендуемый — 64 ГБ. Такие значения вызвали активное обсуждение в сообществе из-за необычно высоких требований по сравнению с большинством современных игр.

Позже разработчики уточнили данные и обновили страницу проекта. Теперь 32 ГБ оперативной памяти указаны как для минимальных, так и для рекомендуемых системных требований. В компании отметили, что опубликованные системные требования основаны на тестовой версии игры, а финальные параметры могут измениться ближе к релизу.

                                                                      Изображение: NCSoft

                                                                     Изображение: NCSoft

                                                                      Изображение: NCSoft

                                                                      Изображение: NCSoft

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Одновременно разработчики повысили рекомендуемые требования к видеокарте. Теперь в рекомендуемой конфигурации указана GeForce RTX 4070 вместо ранее заявленной GeForce RTX 4060.

Обновление системных требований сразу привлекло внимание игроков, поскольку одновременно снизились требования к оперативной памяти и выросли требования к рекомендуемой видеокарте.

Дата выхода Cinder City пока не объявлена.

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#ncsoft #онлайн-шутер #cinder city
Источник: eurogamer.net
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