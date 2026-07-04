Фильм «Ущелье» (The Gorge) с Майлзом Теллером (Miles Teller) и Аней Тейлор Джой (Anya Taylor‑Joy) вошёл в топ самых популярных картин стримингового сервиса

По данным Apple TV+, фильм режиссера Скотта Дерриксона, известного по картинам «Доктор Стрэндж» и франшизе «Черный телефон», за короткое время собрал 13,8 миллиона часов просмотра. Это стало рекордным показателем для кинопремьер сервиса, а сама картина уже 483 дня удерживается в десятке самых популярных фильмов платформы.

Изображение: Apple TV+

Изображение: Apple TV+

Изображение: Apple TV+

Изображение: Apple TV+

Главные роли исполнили Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»), а также икона научной фантастики Сигурни Уивер в роли второго плана. Сюжет рассказывает о двух высококвалифицированных агентах, которым поручено охранять противоположные стороны огромного ущелья и защищать мир от таинственного зла, скрывающегося внутри.

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Несмотря на смешанные отзывы критиков, фильм оказался успешным у зрителей. На Rotten Tomatoes картина получила 62% положительных рецензий от критиков и 74% — от зрителей. После выхода «Ущелья» число подписчиков Apple TV+ выросло на 80%.