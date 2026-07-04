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Французский детективный триллер «Частная жизнь» с Джоди Фостер выйдет на Netflix
Психологический детектив Ребекки Злотовски, тепло принятый на Каннском кинофестивале, станет доступен подписчикам стримингового сервиса
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Французский триллер «Частная жизнь» (Vie Privée) с двукратной обладательницей премии «Оскар» Джоди Фостер (Jodie Foster) в главной роли станет доступен на Netflix в США 29 июля.

Ранее проект получил положительные отклики на крупных кинофестивалях. В 2025 году фильм Ребекки Злотовски был представлен вне основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где после премьеры зрители аплодировали ему около десяти минут. Затем картину показали на кинофестивале в Торонто и на закрытии фестиваля в Довиле.

                                                                 Изображение: Ad Vitam                                                                      Изображение: Ad Vitam

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                                                                       Изображение: Ad Vitam

В центре сюжета — психиатр Лилиан Штайнер. Её размеренная жизнь меняется после внезапной смерти пациента. Власти пытаются замять дело, однако Штайнер убеждена, что произошло убийство. Она начинает расследование и погружается в паутину тайн.

Главную роль исполнила Джоди Фостер. «Частная жизнь» стала первым фильмом в её карьере, в котором она полностью играет на французском языке. В фильме также снялись Даниэль Отей, Виржини Эфира, Матье Амальрик, Винсент Лакост и Луана Байрами. 

На агрегаторе Rotten Tomatoes картина имеет рейтинг 82% и статус «Certified Fresh». Критики особенно отметили режиссуру Злотовски и сценарий Анн Берест. Лента балансирует между полицейским триллером, камерной драмой и европейским артхаусом, опираясь на сильную игру Джоди Фостер. 

#netflix #джоди фостер #французский детективный триллер #частная жизнь
Источник: whats-on-netflix.com
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