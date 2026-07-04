Французский триллер «Частная жизнь» (Vie Privée) с двукратной обладательницей премии «Оскар» Джоди Фостер (Jodie Foster) в главной роли станет доступен на Netflix в США 29 июля.
Ранее проект получил положительные отклики на крупных кинофестивалях. В 2025 году фильм Ребекки Злотовски был представлен вне основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где после премьеры зрители аплодировали ему около десяти минут. Затем картину показали на кинофестивале в Торонто и на закрытии фестиваля в Довиле.
Изображение: Ad Vitam Изображение: Ad Vitam
Изображение: Ad Vitam
В центре сюжета — психиатр Лилиан Штайнер. Её размеренная жизнь меняется после внезапной смерти пациента. Власти пытаются замять дело, однако Штайнер убеждена, что произошло убийство. Она начинает расследование и погружается в паутину тайн.
Главную роль исполнила Джоди Фостер. «Частная жизнь» стала первым фильмом в её карьере, в котором она полностью играет на французском языке. В фильме также снялись Даниэль Отей, Виржини Эфира, Матье Амальрик, Винсент Лакост и Луана Байрами.
На агрегаторе Rotten Tomatoes картина имеет рейтинг 82% и статус «Certified Fresh». Критики особенно отметили режиссуру Злотовски и сценарий Анн Берест. Лента балансирует между полицейским триллером, камерной драмой и европейским артхаусом, опираясь на сильную игру Джоди Фостер.