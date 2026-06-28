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Inthenews
Holonautic анонсировала выход симулятора управления железной дорогой Rail Estate для ПК и консолей
Игра предложит игрокам полноценную одиночную кампанию а также многопользовательский режим на 8 человек
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Rail Estate представляет собой стратегическую игру, в которой игроки становятся железнодорожными магнатами золотой эпохи поездов. В новом проекте разработчики предложили одиночную кампанию, обновлённую графику, новые биомы и расширенные игровые механики. Изначально игра создавалась как многопользовательская, однако впоследствии получила и полноценный одиночный режим.

В Rail Estate игрокам предстоит управлять транспортной компанией и бороться за контроль над железнодорожными маршрутами страны. Пользователи смогут конкурировать с семью соперниками, улучшать поезда и железнодорожные линии, перевозить пассажиров и грузы, а также развивать инфраструктуру для увеличения прибыли.

                                                                Изображение: Holonautic

                                                                 Изображение: Holonautic

                                                                 Изображение: Holonautic

                                                                Изображение: Holonautic

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В игре реализованы система слепых аукционов, процедурно генерируемые карты и несколько режимов, включая кооперативный и соревновательный. Кроме того, Rail Estate поддерживает работу на Steam Deck.

Соучредитель Holonautic Роджер Кюнг отметил, что игра сочетает реалистичный подход к управлению железной дорогой со стратегической глубиной, ориентируясь на поклонников экономических симуляторов и стратегий.

Релиз состоится 16 июля 2026 года.

#holonautic #rail estate #симулятора управления железной дорогой
Источник: comicbuzz.com
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