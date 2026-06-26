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Inthenews
Cxmmunity Media запустила аналитическую платформу для работы с мультикультурной игровой аудиторией
Американская компания Cxmmunity Media представила аналитическую платформу для связи рекламодателей с мультикультурной игровой аудиторией
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Платформа Cxmmunity Cultural Intelligence была представлена 9 июня. Разработчики из Атланты собрали базу знаний за 5 лет работы на рынке цифровых развлечений. Сервис объединяет аналитические данные об интересах и поведении пользователей из разных стран и культурных групп.

Основатели Райан Джонсон и Крис Пи создали компанию в 2020 году. Сейчас медиахолдинг управляет киберспортивной лигой HBCU Esports League и организует живые турниры. Партнерами мероприятий ранее выступали корпорации Verizon и Discover Financial Services. По данным компании, база данных включает информацию более чем о 10 000 создателях контента.

                                                              Изображение: Cxmmunity Media

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Компания отмечает растущий спрос со стороны игровых студий и кинокомпаний. Бренды хотят лучше понимать интересы сегментов аудитории, которые традиционно остаются вне фокуса маркетинговых исследований. Платформа позволит рекламодателям получать регулярные отчеты и проводить консультации с аналитиками по модели исследовательских компаний вроде Nielsen.

Масштабированию бизнеса помогли инвестиции фонда Black Lily Capital Investment Fund. Сделка состоялась в октябре 2025 года. 

#cxmmunity cultural intelligence #cxmmunity media #аналитическую платформу #поведении пользователей
Источник: gamesbeat.com
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