Netflix представил первые кадры триллера «Тайная женщина» (The Secret Woman) и сообщил, что мировая премьера фильма состоится 28 августа 2026 года

Проект сняла режиссер Барбара Топсе Ротенборг по сценарию Андерса Аугуста. В основу картины лег одноименный роман Анны Экберг. Продюсером выступила Марселла Дихманн, исполнительными продюсерами проекта стали Ларс Бьорн Хансен и Андерс Реннов Кларлунд. Производством занималась датская студия SF Studios.

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Сюжет рассказывает о Луизе Андерсен, которая живет на норвежском острове Хидра и управляет небольшим кафе. Ее привычный уклад нарушает появление незнакомки, утверждающей, что Луиза на самом деле Хелен Седерберг, пропавшая в Дании три года назад. Героиня узнает о семье, существование которой стало для нее неожиданностью, после чего отправляется выяснять обстоятельства собственного исчезновения. По мере расследования она раскрывает новые подробности своего прошлого.

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Главную роль исполнила Натали Мадуэно, известная по сериалу «Дождь». Вместе с ней в фильме снялись Пал Сверре Хаген, Клаэс Банг, Стина Экблад, Ингрид Больсе Бердал, Ларс Симонсен, Расмус Хаммерих, Томас Восс и Теа Лох Несс.