Актёр и музыкант Айс Кьюб и Ниа Лонг вновь могут объединиться на съёмочной площадке для работы над продолжением комедийной франшизы «Ну что, приехали?» (Are We There Yet?)

Сообщается, что права на производство получила студия Skydance Sports, а сценарий подготовят Крис Хаззард и Майк Фонтана.

В центре сюжета снова окажутся знакомые зрителям персонажи — Ник Персонс и Сюзанна Кингстон. На этот раз им предстоит справляться с новыми семейными заботами уже в роли бабушки и дедушки. По словам Айс Кьюба, его история естественным образом дошла до следующего этапа, и сейчас удачный момент, чтобы показать его новому поколению зрителей.

Изображение: Sony Pictures

Изображение: Sony Pictures

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Оригинальный фильм «Ну что, приехали?» вышел в 2005 году. Он рассказывал о том, как Ник пытался заслужить расположение детей своей возлюбленной и помочь им добраться к бабушке. Картина при бюджете около 32 миллионов долларов собрала в прокате более 80 миллионов.

Продолжение картины вышло в 2007 году и тоже показало заметные кассовые сборы. Позже по мотивам фильмов был запущен телесериал, который выходил с 2010 по 2013 год.

Пока нет подтвержденной информации о возвращении актёров, игравших детские роли в первых фильмах. Если кто-то из них не присоединится к проекту, создатели могут привлечь новых исполнителей.