Стриминговый сервис MGM+ представил официальный трейлер криминальной драмы, действие которой разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов

Это криминальная драма о нью-йоркской ирландской мафии, которая в начале 1980-х контролировала западную часть города и враждовала с итальянской мафией.

В центре сюжета оказывается банда «Вестисы» (The Westies) из района Адская кухня. Её численность значительно уступала итальянским кланам, однако жестокость и хитрость позволяли группировке сохранять влияние. Строительство конференц-центра имени Джейкоба Джавитса на территории банды обещало огромную прибыль. Хрупкое перемирие между мафиозными семьями оказывается под угрозой из-за внутреннего конфликта в «Вестисы». Дерзкое молодое поколение противостоит старому руководству, и это втягивает банду в расследование ФБР в отношении итальянской мафии.

Изображение: MGM+

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Главную роль мафиози Эймона Суини исполняет обладатель премии «Оскар» Джей Кей Симмонс (Jonathan Kimble Simmons). В основной актерский состав вошли Титус Уэлливер, Джессика Фрэнсис Дьюкс, Том Бриттни, Стэнли Морган, Сара Болджер, Аллен Лич, Хэмиш Аллан-Хедли, Винсент Уолш и Хилари Маккормак.

Сериал создан сценаристом Крисом Бранкато и актером Майклом Пейнс. Бранкато ранее работал над «Наркосом», «Отелем Кокаин» и «Крестным отцом Гарлема». Режиссером эпизодов стал Алан Тейлор. Производство ведет MGM+ Studios.

Премьера «Вестисы» на MGM+ назначена на 12 июля 2026 года.