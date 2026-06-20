Ветераны хэви-метала анонсировали серию концертов Gods of Thunder в Великобритании и Ирландии с обещанием вернуть на сцену легендарный девятиметровый реквизит

Saxon опубликовала расписание первых шоу предстоящего глобального турне. Музыканты дадут 8 концертов на Британских островах. Старт гастролей запланирован на 13 февраля в Вулверхэмптоне. Финальное выступление пройдет 27 февраля на лондонской площадке Eventim Apollo.

Главная особенность предстоящих шоу заключается в возвращении культового сценического оформления Castles and Eagles. На большинстве площадок перед зрителями появится огромный механический орел высотой 9 метров.

Изображение: Saxon

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Изначально фигуру птицы собрали в начале восьмидесятых годов для поддержки альбома Denim and Leather. При монтаже конструкции применяли настоящие аэропортовые посадочные огни. Образ хищника прочно связался с творчеством музыкантов и дал название концертному диску The Eagle Has Landed, изданному в 1982 году. Фронтмен Бифф Байфорд (Biff Byford) подчеркнул, что возрождение огромного реквизита сделает предстоящие гастроли по-настоящему запоминающимися.

Saxon образовалась в 1977 году и вошла в число лидеров новой волны британского хэви-метала. Вместе с Iron Maiden и Def Leppard коллектив определил звучание целой эпохи. Альбомы Wheels of Steel, Strong Arm of the Law и Denim and Leather стали классикой жанра. Песни Princess of the Night и Motorcycle Man до сих пор остаются гимнами металлической сцены.

Турне Gods of Thunder станет первым мировым гастролями группы за последние три года.