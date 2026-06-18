Бразильский актёр, известный по роли Пабло Эскобара, присоединился к проекту Warner Bros. о молодости родителей знаменитого вора

Warner Bros. расширяет вселенную «Друзей Оушена» (Ocean’s franchise), сосредоточившись на приквеле. В центре сюжета окажутся родители Дэнни Оушена и его сёстры Дебби, которых сыграют Марго Робби (Margot Robbie) и Брэдли Купер (Bradley Cooper), он же выступит режиссером и сценаристом.

По информации The Hollywood Reporter и TheWrap, к актерскому составу присоединился Вагнер Моура (Wagner Moura). Детали его роли пока не раскрываются, но источники утверждают, что актер станет главным злодеем. Моура недавно получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Секретный агент» (Civil War). Широкую известность ему принес образ Пабло Эскобара в сериале «Наркос» (Narcos).

Изображение: CinemaScópio Produções

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Ранее Моура отказывался от крупных голливудских проектов, включая неназванный фильм вселенной DC. Он объяснял это нежеланием участвовать в картинах, которые закрепляют негативные стереотипы о латиноамериканцах.

Действие приквела развернется на Гран при Монако в 1962 году, где герои Робби и Купера попытаются провернуть дерзкое ограбление.

Съемки стартуют во Франции в июле, премьера в кинотеатрах назначена на 25 июня 2027 года.