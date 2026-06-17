Анимационный сериал «K‑Pop: Охотницы на демонов» (K‑Pop: Demon Hunters) стал первым проектом в истории Netflix, который удерживался в глобальном топ‑10 на протяжении 52 недель подряд. Премьера мультфильма состоялась 20 июня 2025 года, и за год он ни разу не покидал мировые рейтинги платформы

Общее время просмотров достигло 1,0662 млрд часов, что соответствует 639,3 млн просмотров. Для сравнения: предыдущий рекорд принадлежал первому сезону «Необычного адвоката Ву», который продержался в топ‑10 лишь 20 недель. Далее следуют «Игра в кальмара» (19 недель) и «Carinha de Anjo» (18 недель).

Изображение: Netflix

Самые прочные позиции проект демонстрирует в детском разделе топ‑10. На крупных рынках, включая Канаду, Францию, Японию, Южную Корею, Италию и Австралию, он стабильно входит в топ‑5. В США сериал удерживается на шестом месте, в Великобритании занимает восьмую строчку.

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Юбилей совпал с объявлением о расширении франшизы. Netflix подтвердил работу над продолжением: к проекту возвращаются режиссёры оригинала Мэгги Канг (Maggie Kang) и Крис Аппельханс (Chris Appelhans). Кроме того, готовится глобальный концертный тур, посвящённый музыкальной части сериала, и саундтреки прозвучат на сценах по всему миру.