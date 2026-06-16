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Inthenews
Шведские металлисты Dark Tranquillity работают над первой за три года новой пластинкой
Пионеры мелодичного дэт-метала Dark Tranquillity работают над новым альбомом, релиз которого намечен на лето 2027-го года
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Фронтмен коллектива Микаэль Станне (Mikael Stanne) подтвердил в интервью журналу Rock Hard, что музыканты уже несколько месяцев занимаются написанием материала. 

Предстоящий релиз станет продолжением альбома Endtime Signals, вышедшего в 2024 году. Критики высоко оценили предыдущую пластинку и назвали её интроспективным дополнением к дискографии группы. Станне отметил, что коллектив сознательно не торопится с выпуском новой работы, чтобы избежать случайных решений.

                                                               Изображение: Dark Tranquillity

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«Давление велико, но оно всегда присутствует. Всегда нужно думать, как превзойти предыдущий результат. Именно поэтому мы не торопимся, чтобы всё было именно так, как мы хотим», — пояснил музыкант.

По словам Станне, альбом выйдет где-то после лета 2027 года. Он также выразил уверенность, что коллектив лучше знает себя как группу, и это отразится на написании песен и звучании пластинки.

Dark Tranquillity появилась на сцене в Гётеборге в 1989 году и стала одной из новаторских команд в жанре мелодичного дэт-метала.

#dark tranquillity #мелодичного дэт-метала #шведские металлисты
Источник: yahoo.com
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