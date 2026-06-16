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Inthenews
EA Sports UFC 6 стала доступна в раннем доступе участникам EA Play до официального релиза
Компания Electronic Arts открыла ранний доступ к EA Sports UFC 6. Подписчики сервиса EA Play могут опробовать новую часть серии благодаря десятичасовой пробной версии, которая позволяет познакомиться с проектом до выхода полной игры
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Пользователи, получившие доступ, смогут сохранить достигнутый прогресс после релиза. Для участников программы предусмотрена скидка в размере 10% на цифровое издание игры и дополнительный набор контента Ultimate Add-on Bundle. К старту продаж в состав персонажей  добавили 11 новых бойцов наряду с уже представленными спортсменами и легендами смешанных единоборств.

Разработчики называют EA Sports UFC 6 самым технологически продвинутым выпуском франшизы. Проект использует систему захвата движений нового поколения без маркеров, обновленную технологию Sapien и переработанную физическую модель персонажей. Создатели утверждают, что бойцы получили более точную анимацию ударов, перемещений и защитных действий, основанную на особенностях реальных спортсменов UFC.

                                                                     Изображение: Electronic Arts

                                                                        Изображение: Electronic Arts

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Примечательным улучшением стали переработанные боевые стили. Каждый персонаж получил индивидуальные движения и набор приемов, отражающие манеру ведения поединка конкретного бойца. В игре появилась улучшенная система контактов между спортсменами, которая влияет на визуальное отображение столкновений и реакций во время боя.

В число новых режимов вошли «Зал легенд», посвященный известным представителям UFC, и «Наследие», позволяющее пройти путь собственного спортсмена от начала карьеры до выступлений на крупнейших аренах организации.

Полноценный релиз EA Sports UFC 6 состоится 19 июня на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

#electronic arts #ea sports ufc 6
Источник: gamingtrend.com
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