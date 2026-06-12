Барабанщица Rush Аника Ниллес (Anika Nilles) поделилась необычным методом подготовки к туру Fifty Something: она учила партии бывшего барабанщика группы Нила Пирта (Neil Peart) без нот, разбивая песни на фрагменты

Ниллес призналась, что репертуар легенд прогрессивного рока заставил её полностью изменить привычный подход к репетициям. Обычно она слушает композицию, быстро составляет визуальную схему, а затем совмещает прослушивание с чтением нот и игрой. С материалом Rush этот метод оказался бесполезен.

Музыкант пояснила, что партии Пирта слишком сложны для записи. Технически это возможно, но на подготовку ушло бы слишком много времени. Поэтому Ниллес разбивала каждую песню на фрагменты и изучала их шаг за шагом. Запомнить структуру, по её словам, одно дело, а научиться чувствовать музыку — совсем другое.

Изображение: Rush

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Занять место Нила Пирта оказалось непростой задачей. Пирт ушёл из Rush в 2015 году после более чем 40 лет работы с группой и скончался в 2020 году. Он считается одним из самых выдающихся барабанщиков в истории прогрессивного рока.

Изображение: Rush

Аника слушала всю доступную музыку, смотрела видео, интервью и концертные записи. Для первой репетиции музыканты подготовили шесть или семь песен, на которых Ниллес и сосредоточилась. Почти 11-летний перерыв в гастролях помог уравнять шансы. Все участники коллектива фактически начинали с нуля, что немного сняло давление с новой барабанщицы.

Первые два концерта после возвращения на сцену получили восторженные отзывы. Критики высоко оценили виртуозную игру Ниллес. Тур Fifty Something продолжится в Лос-Анджелесе, запланированные выступления продлятся до апреля 2027 года.