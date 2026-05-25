Студия Saber Interactive выпустила обновление 13.0 для Warhammer 40,000: Space Marine 2. Одновременно игра получила бесплатную пробную версию и скидку 70%

Основным нововведением стала переработка режима Осада. Теперь пользователи могут применять бонусы благословений и искуплений после каждой пятой отражённой волны врагов. Разработчики добавили модификаторы сложности и новые типы боссов для повышения динамики сражений. В связи с глубокими переменами в механике показатели прогресса волн в сохранениях были обнулены.

Обновление также добавило новую миссию «Очищение» для режима операций. Помимо этого, в игре появился тренировочный симулятор, возможность менять наборы перков во время миссий и расширенные элементы кастомизации.

Бесплатная версия позволяет пройти две миссии кампании, три кооперативные операции и протестировать PvP режимы. Скидка на полную версию будет действовать до 3 июня. Эти меры направлены на расширение базы игроков и повышение интенсивности игровых сессий.