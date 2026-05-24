Inthenews
Crimson Desert получила крупное обновление с новым питомцем и расширенными возможностями лагеря
Разработчики из студии Pearl Abyss выпустили очередное обновление. Патч версии 1.08.00 уже доступен для всех владельцев Crimson Desert на всех поддерживаемых платформах
Главные нововведения затронули лагерь игрока. Теперь в нем можно разместить пруд. В лагерь также добавлен новый питомец — детёныш виверны. Кроме этого, в арсенале Клиффа появились мушкеты и дробовики.

Среди этих изменений нашлось место и для небольшой, но примечательной детали. Разработчики ввели функцию, позволяющую заставить замолчать связанных преступников во время их транспортировки. 

                                                                   Изображение: Pearl Abyss

Проблема с болтовнёй пленников долгое время беспокоила игроков. При выполнении заданий на охоту за головами нужно доставить преступника в город живым. В пути цель постоянно жалуется, оправдывается или повторяет одни и те же фразы. На длинных дистанциях это довольно быстро начинает раздражать. Некоторые игроки признавались, что практически полностью перестали заниматься охотой за головами именно из‑за бесконечного нытья пленников. С выходом патча 1.08.00 эта проблема частично решена: теперь бандита можно просто «заткнуть», и поездка перестанет быть испытанием для нервов.

В сообществе нововведение встретили с энтузиазмом. Один из игроков написал, что его молитвы, наконец, услышали. Другой пошутил, что такая функция уже существовала и называлась смертью. Третий пользователь подтвердил, что бросил выполнять подобные задания из‑за постоянного шума и теперь планирует наверстать упущенное.

Pearl Abyss продолжает поддерживать Crimson Desert в темпе, привычном скорее для многопользовательских игр, чем для одиночного приключенческого проекта. Регулярные обновления помогают поддерживать интерес аудитории в течение многих недель после релиза.

#crimson desert #pearl abyss #патч версии 1.08.00
Источник: sea.ign.com
