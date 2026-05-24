Разработчики из студии Pearl Abyss выпустили очередное обновление. Патч версии 1.08.00 уже доступен для всех владельцев Crimson Desert на всех поддерживаемых платформах

Главные нововведения затронули лагерь игрока. Теперь в нем можно разместить пруд. В лагерь также добавлен новый питомец — детёныш виверны. Кроме этого, в арсенале Клиффа появились мушкеты и дробовики.

Среди этих изменений нашлось место и для небольшой, но примечательной детали. Разработчики ввели функцию, позволяющую заставить замолчать связанных преступников во время их транспортировки.

Изображение: Pearl Abyss

Проблема с болтовнёй пленников долгое время беспокоила игроков. При выполнении заданий на охоту за головами нужно доставить преступника в город живым. В пути цель постоянно жалуется, оправдывается или повторяет одни и те же фразы. На длинных дистанциях это довольно быстро начинает раздражать. Некоторые игроки признавались, что практически полностью перестали заниматься охотой за головами именно из‑за бесконечного нытья пленников. С выходом патча 1.08.00 эта проблема частично решена: теперь бандита можно просто «заткнуть», и поездка перестанет быть испытанием для нервов.

В сообществе нововведение встретили с энтузиазмом. Один из игроков написал, что его молитвы, наконец, услышали. Другой пошутил, что такая функция уже существовала и называлась смертью. Третий пользователь подтвердил, что бросил выполнять подобные задания из‑за постоянного шума и теперь планирует наверстать упущенное.

Pearl Abyss продолжает поддерживать Crimson Desert в темпе, привычном скорее для многопользовательских игр, чем для одиночного приключенческого проекта. Регулярные обновления помогают поддерживать интерес аудитории в течение многих недель после релиза.