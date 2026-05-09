Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Уютный градостроительный симулятор «Town to City» выйдет на ПК в версии 1.0 26 мая 2026 года
Издатель Kwalee и студия Galaxy Grove объявили, что градостроительный симулятор «Town to City» выйдет из раннего доступа 26 мая 2026 года. Полноценный запуск версии 1.0 пройдёт одновременно с обновлением «Tourism», которое расширит игровой контент и возможности развития городов

Релиз версии 1.0 будет приурочен к крупному обновлению «Туризм», которое добавит в игру новые механики, здания, задания и технические улучшения.

                                                              Изображение: Galaxy Grove

В обновлении появятся механики, связанные с привлечением гостей. Игроки смогут строить отели разных уровней роскоши, от скромных гостиниц до крупных курортных комплексов, а также прокладывать туристические маршруты между достопримечательностями. Разработчики добавили новый город, свежие задания и профессии, улучшили анимации горожан и провели работу над ошибками.

                                                                   Изображение: Galaxy Grove

                                                                   Изображение: Galaxy Grove

Строительство в игре не привязано к сетке. Пользователи могут свободно расставлять дома, магазины, парки, площади и природные объекты. По мере развития поселений жителям предлагаются рабочие места, открываются новые постройки, а города соединяются торговыми и транспортными путями. В игре доступен фоторежим, воксельная графика и расслабляющий саундтрек, усиливающий уютную атмосферу.

Town to City появился в раннем доступе Steam в сентябре 2025 года. За время разработки игра получила исключительно положительные отзывы пользователей. Проект сочетает в себе режим кампании с сюжетными задачами и песочницу для свободного строительства.

#градостроительный симулятор #kwalee #galaxy grove #town to city
Источник: monstervine.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже её лица для главной героини «Аватара»
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
ASUS, MSI и Gigabyte ожидают снижение продаж материнских плат в 2026 году
Seiko представила четыре модели наручных часов 5 Sports Field с вращающимся компасом
AMD RDNA 5 будет значительно быстрее в трассировке лучей и создаст серьёзную конкуренцию NVIDIA
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Глава Минпромторга Алиханов: Ил-114-300 превосходит зарубежных конкурентов по многим параметрам
Группа физиков: Скручивание атомарно тонких слоев позволяет передавать информацию без электричества
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
Начало серийного производства авиалайнеров МС-21 перенесли на I квартал 2027 года
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
В России начались продажи отечественного гусеничного вездехода Visuva T8 за 33 миллиона рублей
Casio выпустила серию механических часов Edifice EFK110D с тремя цветами циферблата
Российский автомобиль Senat 900 будет представлять собой 5-метровый седан с 326-сильным двигателем
Core Ultra 5 225 оказался всего на 13,7% быстрее Core i5-12400F в играх
Xiaomi выпустила роутер BE7200 Pro с поддержкой Wi-Fi 7 и Ethernet-портами 2,5 Гбит/с
Минпромторг поддержал введение НДС в размере 22% на зарубежные товары с маркетплейсов
Арт-боевик «Балерина» по вселенной «Джона Уика» стал хитом на HBO Max после провала в прокате

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter