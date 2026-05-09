Издатель Kwalee и студия Galaxy Grove объявили, что градостроительный симулятор «Town to City» выйдет из раннего доступа 26 мая 2026 года. Полноценный запуск версии 1.0 пройдёт одновременно с обновлением «Tourism», которое расширит игровой контент и возможности развития городов

Релиз версии 1.0 будет приурочен к крупному обновлению «Туризм», которое добавит в игру новые механики, здания, задания и технические улучшения.

Изображение: Galaxy Grove

В обновлении появятся механики, связанные с привлечением гостей. Игроки смогут строить отели разных уровней роскоши, от скромных гостиниц до крупных курортных комплексов, а также прокладывать туристические маршруты между достопримечательностями. Разработчики добавили новый город, свежие задания и профессии, улучшили анимации горожан и провели работу над ошибками.

Изображение: Galaxy Grove

Изображение: Galaxy Grove

Строительство в игре не привязано к сетке. Пользователи могут свободно расставлять дома, магазины, парки, площади и природные объекты. По мере развития поселений жителям предлагаются рабочие места, открываются новые постройки, а города соединяются торговыми и транспортными путями. В игре доступен фоторежим, воксельная графика и расслабляющий саундтрек, усиливающий уютную атмосферу.

Town to City появился в раннем доступе Steam в сентябре 2025 года. За время разработки игра получила исключительно положительные отзывы пользователей. Проект сочетает в себе режим кампании с сюжетными задачами и песочницу для свободного строительства.