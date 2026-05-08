Amazon представила дебютный тизер сериала «Эль» (Elle), который расскажет о юности Эль Вудс до событий фильма «Блондинка в законе» (Legally Blonde)

Премьера проекта назначена на 1 июля.

Сюжет нового шоу разворачивается в 1995 году. Главной героиней вновь станет Эль Вудс, которую сыграла Лекси Майнтри (Lexie Maintry). Девушка сталкивается с трудностями старшей школы, проблемами в отношениях с друзьями, первой любовью. Центральная тема — переезд семьи в Сиэтл, меняющий её жизнь.

Сериал раскроет события до поступления Эль в Гарвард. Героиня постепенно превращается в знакомую зрителям по оригинальному фильму Эль Вудс. Особое внимание уделят её сложным отношениям с матерью и особенностям семейной жизни, формирующим характер будущей студентки Гарварда.

Главным сценаристом и креативным продюсером проекта стала Лора Киттрелл (Laura Kittrell), известная по сериалам Insecure (Неуверенная) и High School (Старшая школа). Исполнительным продюсером выступила Риз Уизерспун (Reese Witherspoon), сыгравшая Эль Вудс в оригинальных фильмах. Первые эпизоды снял Джейсон Мур (Jason Moore).

Сериал выйдет эксклюзивно на Prime Video.