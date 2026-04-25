Легендарная группа Judas Priest объявила о выпуске сборника The Best Of Judas Priest, в который войдут самые известные композиции за всю историю коллектива. Релиз запланирован на 19 июня 2026 года и выйдет на лейбле Sony Music

Judas Priest, основанная в 1969 году, считается одной из самых влиятельных групп в истории хэви метала. За время существования музыканты продали более 50 миллионов альбомов по всему миру, а их треки набрали миллиарды прослушиваний.

Источник: metaltalk

В новый сборник войдут такие хиты как Breaking The Law, You’ve Got Another Thing Coming, Electric Eye, Turbo Lover и Painkiller. Сборник позиционируется как удобная отправная точка для новых слушателей и полноценная ретроспектива для давних поклонников. Он охватит ключевые этапы творчества группы, которая сформировала звучание и образ всего жанра.

В поддержку релиза Judas Priest проведут серию концертов по Европе. Группа выступит на крупных фестивалях, включая Wacken Open Air и Motocultor.

Ранее на Берлинском кинофестивале состоялась премьера документального фильма о Judas Priest. Картина выйдет в прокат в конце 2026 года.