Компания Janus Films анонсировала выпуск новой отреставрированной версии фильма «Я застрелила Энди Уорхола» (I Shot Andy Warhol). Релиз приурочен к 30‑летию картины, премьера которой состоялась на фестивале Sundance в 1996 году

Фильм быстро стал одним из самых заметных дебютов своего времени. Лента рассказывает о писательнице и феминистке Валери Соланас (Valerie Solanas), которая в 1968 году попыталась убить художника Энди Уорхола (Andy Warhol). Работа Мэри Харрон (Mary Harron) получила признание критиков за выразительный визуальный стиль и точный авторский подход.

Источник - rottentomatoes

Реставрация картины в формате 4K позволит зрителям увидеть фильм максимально близко к оригинальному замыслу режиссера. Специалисты подчеркивают, что работа Харрон отличается уникальным кинематографическим стилем и глубиной повествования. Лента не только воссоздает атмосферу 1960-х, но и предлагает многогранный взгляд на личность Соланас, избегая однозначных оценок.

Источник - rottentomatoes

«Я застрелила Энди Уорхола» стала первой полнометражной работой Мэри Харрон, которая позже сняла ещё несколько замечательных фильмов, один из которых «Американский психопат» (American Psycho). Однако, именно дебютная картина остается одной из самых ярких в её фильмографии.

Реставрация в формате 4K будет показана в нью‑йоркском кинотеатре IFC Center 12 июня. После этого лента выйдет в национальный прокат. Зрители смогут увидеть фильм на большом экране так, как его задумала режиссер.