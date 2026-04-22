Во вторник на ежегодном отраслевом кинофоруме CinemaCon в Лас-Вегасе компания Warner Bros. представила актёрский состав картины «Властелин колец: Охота на Голлума». Премьера намечена на 17 декабря 2027 года

Режиссером проекта выступит Энди Серкис (Andy Serkis), он же исполнит роль Голлума и Смеагола.

Иэн Маккеллен (Ian McKellen) и Элайджа Вуд (Elijah Wood) подтвердили свое возвращение в мир Средиземья в образах Гэндальфа и Фродо Бэггинса. Ли Пейс (Lee Pace) вновь исполнит роль эльфийского короля Трандуила. К проекту присоединились Кейт Уинслет (Kate Winslet) в роли Маригол, новой героини Средиземья, и Лео Вудолл (Leo Woodall), который исполнит роль Хальварда. Джейми Дорнан (Jamie Dornan) появится в кадре в образе Странника — Арагорна.

Сценарий новой работы базируется на произведениях Джона Рональда Руэла Толкина (J.R.R. Tolkien) и повествует о событиях, разворачивающихся после празднования 111‑го дня рождения Бильбо и до основного действия «Братства кольца». Зрители увидят историю охоты на Голлума.

Киноэкранизации трилогии от Питера Джексона (Peter Jackson), вышедшие в начале 2000‑х годов, собрали в прокате почти три миллиарда долларов и удостоились 17 статуэток «Оскар». Третья часть, «Возвращение короля», получила 11 наград премии Академии.