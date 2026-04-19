Игра Crimson Desert от студии Pearl Abyss разошлась тиражом 5 миллионов копий за 26 дней после глобального релиза 20 марта. Такой результат подчёркивает интерес корейских разработчиков к консольному сегменту

Проект находился в разработке семь лет и пережил несколько отсрочек релиза. Первоначально анонсированный как MMORPG, Crimson Desert переосмыслили в однопользовательское приключение с открытым миром в середине производства. Такое решение позволило сосредоточиться на качестве сюжетного повествования и проработке мира, но потребовало дополнительного времени на оптимизацию под консоли.

Результат стал виден на релизе для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Аналитики отмечают, что успех Crimson Desert демонстрирует интерес западных игроков к высокобюджетным проектам из Южной Кореи.

Источник: Pearl Abyss

Рекордные продажи отражают более широкую тенденцию в корейской игровой индустрии. Компании постепенно отходят от стратегий, ориентированных на мобильные устройства. Вместо этого они фокусируются на релизах для консолей и западных рынков.

Ситуация меняется из-за насыщения мобильного рынка и ужесточения государственного регулирования монетизации. Власти требуют прозрачности вероятностей получения предметов в лутбоксах, что усложняет ведение бизнеса в данном секторе.

Источник: Pearl Abyss

Крупнейшие корейские разработчики уже активизировали усилия в этом направлении. Компания Nexon работает над новыми проектами для консолей и персональных компьютеров. Среди них Vindictus: Defying Fate и Dungeon Fighter: Arad.

Успех Crimson Desert может ускорить переход корейской индустрии к консольному рынку. Этот сегмент предлагает альтернативу мобильным играм, которые долгое время доминировали на внутреннем рынке.