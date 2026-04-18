В Японии компании всё чаще переходят на нейросети при переводе манги и новостей. Теперь работодатели требуют от специалистов правки текстов, созданных нейросетями, за меньшее вознаграждение

Японская ассоциация переводчиков сообщила о серьёзных изменениях на рынке труда. Постредактирование машинного перевода (MTPE) становится нормой, хотя ранее заказчики часто отвергали такие переводы. Теперь они отдают приоритет скорости и экономии вместо качества финального продукта.

Фрилансер под псевдонимом M столкнулась с новыми реалиями при работе над мангой. Вместо самостоятельного перевода издательство предложило ей редактировать тексты, созданные ИИ. Подобные случаи перестают быть единичными. Теперь от одного специалиста требуют корректуру, исправление ошибок алгоритма и вёрстку. Часто приходится полностью переписывать текст из-за неестественных фраз. Простой ввод запроса в модель не гарантирует связного результата.

В медиасфере внедрение технологий идет быстрее. Сотрудник токийской новостной компании рассказал, что нейросети теперь публикуют короткие заметки без участия людей. Специалисты опасаются полного исчезновения своей профессии в будущем.

Ассоциация переводчиков предупреждает о рисках для новой генерации лингвистов. Молодые специалисты могут не захотеть связывать карьеру с индустрией, где перспективы туманны.

Перевод всегда оставался творческим процессом, требующим понимания контекста и интонации. Замена живого языка алгоритмами лишает текст смысла и глубины.