Первый трейлер постапокалиптического фильма Ридли Скотта (Ridley Scott) «Созвездие пса» (The Dog Stars) представили на CinemaCon. Режиссер обратился к зрителям в видеообращении и заявил, что адаптация создана специально для большого экрана, чтобы каждый кадр по-настоящему поразил публику

В основу картины лёг роман Питера Хеллера (Peter Heller) 2012 года, получивший признание критиков. Сюжет рассказывает о последствиях пандемии смертельного вируса гриппа, который уничтожил большую часть населения планеты. Мир героев представляет собой мрачную антиутопию, где выживание стало инстинктом, а сохранение человечности является осознанным выбором. Центральные персонажи создали изолированное хозяйство в пустынных краях и научились защищать свое жилье от мародеров.

Источник: 20th Century Studios

Главную роль Хига (Hig), молодого пилота, исполнил Джейкоб Элорди (Jacob Elordi). Его напарника Бэнгли (Bangley), военного специалиста по выживанию, сыграл Джош Бролин (Josh Brolin). Они успешно справлялись с угрозами внешнего мира, пока Хиг не перехватывает таинственную радиопередачу. Услышанный голос приводит героя к мысли, что за пределами их убежища могут найтись другие выжившие. Пилот решает рискнуть и садится в свой желтый самолет.

Помимо этого дуэта, в картине снялись и другие интересные актеры. Маргарет Куолли (Margaret Qualley) исполнила роль Симы (Sima), Гай Пирс (Guy Pearce) сыграл бывшего морпеха Попса (Pops), а также в фильме заняты Эллисон Дженни (Allison Janney) и Бенедикт Вонг (Benedict Wong). Дженни (Janney) ненадолго появляется в трейлере в костюме, напоминающем винтажную форму стюардессы.

В целом фильм представляет собой эпический триллер о выживании и поиске человечности. Студия позиционирует проект как масштабное кино для большого экрана. Премьера запланирована на 28 августа 2026 года.