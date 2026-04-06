4 апреля 2026 года Anthropic прекратила действие подписок Claude Pro и Max при использовании сторонних агентских фреймворков. Пользователи получили уведомление по электронной почте менее чем за 24 часа до вступления ограничений в силу

Изменения затронули прежде всего OpenClaw, один из самых быстрорастущих проектов с открытым кодом. По оценкам сообщества, интенсивное использование автономных агентов при оплате по факту существенно превышает затраты фиксированных подписок. Для команд, построивших производственные системы на базе фиксированных тарифов, это означает пересмотр всей операционной модели.

Основная подписка сохраняется для продуктов собственной экосистемы Anthropic. Информация о применении политики к корпоративным тарифам Enterprise и Team, а также точные ценовые категории для дополнительных пакетов оплаты по факту, остаются неуточненными.

Часть разработчиков уже переходит на альтернативы, чтобы избежать роста затрат. Прямые API OpenAI, локальные модели через Ollama и модели Hermes от Nous Research фиксируют приток пользователей после ограничений Anthropic.