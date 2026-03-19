Гендиректор британской компании Nothing заявил о грядущем исчезновении приложений для смартфонов. По его словам, их место займут интеллектуальные агенты, которые кардинально изменят принцип взаимодействия человека с мобильными устройствами.

С таким заявлением основатель бренда выступил в ходе интервью на конференции South by Southwest (SXSW) в Остине. По его мнению, современный способ использования телефонов устарел и не менялся на протяжении двадцати лет. Он заявил, что в будущем традиционные программы сменят агенты искусственного интеллекта, которые будут выполнять задачи пользователя без прямых команд.

Бизнесмен подчеркнул, что стартапы, делающие ставку исключительно на мобильные программы, рискуют потерять свою ценность. Он считает, что этот процесс неизбежен и произойдет независимо от желания разработчиков.

На конференции Пей назвал текущие функции ИИ, способные бронировать билеты или заказывать такси, крайне скучным этапом. Настоящий прорыв, по его словам, случится, когда системы начнут понимать долгосрочные намерения пользователя. Например, если человек хочет вести здоровый образ жизни, система сможет подсказывать ему пути достижения цели, опираясь на анализ поведения владельца.

Глава компании раскритиковал современный подход к использованию телефонов. Он сравнил современные смартфоны с карманными компьютерами прошлых десятилетий и отметил, что интерфейс не менялся уже двадцать лет. Пей указал на неэффективность нынешней модели, где для простых действий приходится запускать множество разных программ.

В качестве примера несовершенства текущей системы Пей привел простую задачу: договориться о встрече за чашкой кофе. Сейчас для этого человеку требуется открыть мессенджер, навигатор, приложение такси и календарь. В будущем операционная система, зная намерения пользователя, должна выполнять эти действия самостоятельно, без ручного переключения между программами.

Пей также отметил, что для работы таких систем потребуется совершенно новый интерфейс. Он должен быть создан специально для агентов ИИ, а не имитировать человеческие действия на экране. Только такой подход сделает использование гаджетов по-настоящему простым и бесшовным.