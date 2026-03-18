Разработчики поисковой системы Kagi представили приложения для смартфонов, которые помогают находить веб-ресурсы, созданные реальными людьми без участия искусственного интеллекта

Компания из США расширила доступ к своему проекту Small Web, запустив официальные клиенты для операционных систем iOS и Android. Инициатива направлена на популяризацию некоммерческих сайтов, которые сформировали основу раннего интернета, но сейчас теряются в тени крупных платформ и алгоритмических лент. В коллекцию вошли личные блоги, авторские комиксы и независимые медиа, общим числом более 30 тысяч ресурсов.

Главная цель разработчиков заключается в противодействии засилью контента, созданного нейросетями. Авторы проекта отмечают, что найти уникальные материалы ручной работы в современной поисковой выдаче становится все сложнее.

Функционал новых приложений позволяет пользователям листать ленту ресурсов или выбирать конкретные категории, такие как видеоролики, репозитории кода или текстовые публикации. Также доступна функция сохранения избранных статей для последующего изучения.

Приложения предлагают специальный режим чтения, убирающий лишние элементы интерфейса и рекламу. Разработчики подчеркивают, что индекс Small Web формируется вручную и пополняется через открытую платформу GitHub. Любой желающий может предложить сайт на добавление в базу данных.

Несмотря на позитивный посыл, проект вызвал дискуссии в сообществе. Некоторые пользователи указали на технические ограничения системы отбора, которая фокусируется только на ресурсах с активными RSS-лентами. Это исключает из выборки статичные и экспериментальные веб-страницы. Также звучали жалобы на попадание в подборку ресурсов, подозрительно похожих на автоматическую генерацию. Создатели Kagi продолжают работу над алгоритмами модерации, чтобы сохранить ценность «человеческого» интернета.