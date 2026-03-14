Ученые наблюдают уникальное космическое событие, напоминающее катастрофу, которая, по предположениям, около 4,5 миллиарда лет назад привела к формированию Луны и может пролить свет на её происхождение

Аспирант Вашингтонского университета зафиксировал необычное поведение звезды Gaia20ehk, расположенной в 11 тысячах световых лет от Земли, изучая архивные данные наблюдений.

Звезда, более массивная, чем Солнце и находящаяся на стадии главной последовательности, демонстрировала непредсказуемое поведение. До 2016 года она излучала ровный и стабильный свет, но затем ее яркость трижды заметно падала, а к 2021 году световой поток стал вести себя хаотично, что крайне нетипично для подобных объектов.

Может быть интересно

Для выяснения причин странного мерцания ученые проанализировали данные телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне. Выяснилось, что периоды заметного потускнения звезды в видимом свете совпадали с резкими скачками интенсивности инфракрасного излучения. Этот феномен указывал на облако сильно нагретой пыли и обломков, частично закрывающее звезду от наблюдателей на Земле. Анализ показал, что такое облако могло возникнуть после мощного удара двух небесных тел.

Изображение - ChatGPT

Специалисты описали процесс развития катастрофы поэтапно. Сначала планеты сближались по спирали, что вызывало касательные столкновения и небольшие перепады яркости без сильного теплового излучения. Затем произошёл финальный катастрофический удар, породивший огромное количество горячих обломков и выделивший колоссальное количество энергии. Подобные инциденты типичны для молодых систем, но зафиксировать их удаётся крайне редко, так как обломки должны пройти точно между звездой и телескопом.

Авторы исследования считают наблюдаемое событие уникальной возможностью изучить механизмы формирования миров.