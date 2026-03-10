Блокчейн Ethereum вышел в лидеры по объему торгов стейблкоинами

По данным аналитической платформы Token Terminal, объем переводов USDC в феврале 2026 года увеличился на 250 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем транзакций превысил 1,7 трлн долларов.

Такой результат стал возможен благодаря снижению комиссий за газ до исторических минимумов. Переводы токенов теперь стоят менее 0,01 доллара, а свопы на децентрализованных биржах обходятся в 0,03 доллара. Для сравнения, ранее стоимость таких операций могла достигать 100 долларов, что делало сеть недоступной для рядовых пользователей.

Рост наблюдается с начала 2025 года как на базовом блокчейне Ethereum, так и в решениях второго уровня, включая Polygon и Base. Низкие издержки вернули розничных трейдеров в сеть и превратили Ethereum в площадку для массовых переводов стейблкоинов.

Такое положение дел открывает новые возможности для использования блокчейна в качестве интегрированного финансового центра. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и другие разработчики призывают сообщество создавать инструменты для широкого круга приложений, выходя за рамки интересов криптоинсайдеров. Стейблкоины в этой стратегии играют роль моста между традиционными финансами и децентрализованными протоколами.