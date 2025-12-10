Объем торговой активности на рынке NFT в ноябре опустился до $320 млн и стал самым низким за 2025 год. Уровень торгов вдвое уступает октябрьскому показателю в $629 млн и почти на 66 процентов ниже показателей начала года, превысившего $900 млн.
Спад продаж невзаимозаменяемых токенов не останавливается и в декабре. Так, первые семь дней торгов принесли всего $62 млн, установив антирекорд недели за 2025 год. Это отражает настороженность трейдеров перед длительными новогодними каникулами.
Переоценка стоимости затрагивает практически все крупные NFT-коллекции. По информации CoinGecko, рыночная капитализация рынка сейчас составляет примерно $3,06 млрд против $9,2 млрд в начале года.
Отрицательная динамика затронула почти все ведущие коллекции цифрового искусства. За последний месяц цены на ключевые NFT-коллекции показали значительное снижение:
Резкое падение (свыше 10 процентов):
Hypurr: почти на 50 процентов (до ~$12,626)
Moonbirds: почти на 18 процентов
Fidenza: на 14,6 процента
CryptoPunks: на 12 процентов
Pudgy Penguins: почти на 11 процентов
Mutant Ape Yacht Club: на 10 процентов
Умеренное снижение:
Bored Ape Yacht Club (BAYC): на 8,5 процента
Chromie Squiggle: на 5,6 процента
Такие показатели отражают, насколько ослаб спрос на цифровые коллекционные активы после пикового интереса в начале 2025 года.