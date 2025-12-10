Рынок невзаимозаменяемых токенов фиксирует антирекорды. Ноябрьские продажи упали более чем на 66 процентов с январского пика, при этом декабрь начался с худшей недели в году.

Объем торговой активности на рынке NFT в ноябре опустился до $320 млн и стал самым низким за 2025 год. Уровень торгов вдвое уступает октябрьскому показателю в $629 млн и почти на 66 процентов ниже показателей начала года, превысившего $900 млн.

Спад продаж невзаимозаменяемых токенов не останавливается и в декабре. Так, первые семь дней торгов принесли всего $62 млн, установив антирекорд недели за 2025 год. Это отражает настороженность трейдеров перед длительными новогодними каникулами.

Переоценка стоимости затрагивает практически все крупные NFT-коллекции. По информации CoinGecko, рыночная капитализация рынка сейчас составляет примерно $3,06 млрд против $9,2 млрд в начале года.

Отрицательная динамика затронула почти все ведущие коллекции цифрового искусства. За последний месяц цены на ключевые NFT-коллекции показали значительное снижение:

Резкое падение (свыше 10 процентов):

Hypurr: почти на 50 процентов (до ~$12,626)

Moonbirds: почти на 18 процентов

Fidenza: на 14,6 процента

CryptoPunks: на 12 процентов

Pudgy Penguins: почти на 11 процентов

Mutant Ape Yacht Club: на 10 процентов

Умеренное снижение:

Bored Ape Yacht Club (BAYC): на 8,5 процента

Chromie Squiggle: на 5,6 процента

Такие показатели отражают, насколько ослаб спрос на цифровые коллекционные активы после пикового интереса в начале 2025 года.