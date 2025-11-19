Центральный банк запускает программу по тестированию ИИ-ассистента, который упрощает чтение финансовых документов

Банк России разрабатывает искусственный интеллект, который помогает клиентам разбираться в сложных банковских договорах. Участие в программе планируют принять ведущие финансовые организации страны. Ожидается, что сервис позволит автоматически создавать краткие выжимки из главных условий договоров и выделять важные моменты. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ.

Набиуллина отметила, что большая часть клиентов не читает документы полностью и часто не до конца их понимает. При этом регулятору приходится тратить значительное время на обработку жалоб, тогда как с помощью искусственного интеллекта информацию можно предоставлять пользователям быстро и в простой форме.

Проект направлен на повышение прозрачности финансовых услуг и упрощение взаимодействия между банками и клиентами. Пилотный этап позволит отработать функционал и получить отзывы для дальнейшего совершенствования продукта.

Разработка является частью стратегии цифровой трансформации сектора финансовых услуг, которую продвигает Центробанк России.