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В технологическом обзоре Micron сообщила, что GeForce RTX 3090, по её оценкам, будет поддерживать память стандарта GDDR6X. Micron уже много лет поставляет модули памяти для видеокарт GeForce, и партнёрство в области GDDR6X выводит его на новый уровень.

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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 указана на сайте Micron с 12 Гбайт памяти GDDR6X. По оценкам Micron, GeForce RTX 3090 сможет преодолеть барьер пропускной способности в 1 Тбайт/с и предложит показатель в диапазоне 912–1008 Гбайт/с. Для достижения этой цели видеокарте потребуются модули со скоростью 21 Гбит/с и шина памяти в 384-бит (21 × 384/8). Впрочем, NVIDIA может использовать чипы со скоростью 19 Гбит/с, и тогда психологическая планка преодолена не будет.

Долгое время предполагалось, что новые высокопроизводительные видеокарты NVIDIA могут иметь память GDDR6X, однако до сих пор ни один производитель памяти не подтверждал этого.

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Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 3090 будет основана на графическом процессоре GA102-300 с 5248 ядрами CUDA, однако эта часть спецификаций не подтверждена. Хотя Micron говорит о 12 Гбайт видеопамяти GDDR6X в RTX 3090, большинство существующих слухов указывают на конфигурации с 20 и более Гбайт для флагманских ускорителей.

Micron пишет: «Летом 2020 года мы представили следующую эволюцию решений со сверхвысокой пропускной способностью на базе GDDR6X. Работая в тесном сотрудничестве с NVIDIA над их поколением видеокарт Ampere, 8-Гбаит чипы Micron GDDR6X обеспечат скорость передачи данных до 21 Гбит/с на контакт в 2020 году. При этом графическая карта с 12 модулями GDDR6X сможет преодолеть барьер пропускной способности в 1 Тбайт/с! В наших планах также выпустить 16-Гбит чипы GDDR6X в 2021 году с возможностью достижения скорости до 24 Гбит/с. GDDR6X работает на основе новой революционной технологии модуляции PAM4 для решений со сверхвысокой пропускной способностью. PAM4 может привести к ещё бо́льшему повышению скорости передачи данных».

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Таким образом, новая информация от Micron подтвердила:

серия GeForce RTX следующего поколения имеет кодовое именование RTX 3000;

флагманская модель действительно называется GeForce RTX 3090;

серия NVIDIA GeForce RTX будет иметь память GDDR6X;

RTX 3090 поддерживает модули памяти 21 Гбит/с и сможет предложить пропускную способностью до 1 Тбайт/с.

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NVIDIA собирается представить GeForce RTX 3090 уже 1 сентября во время специального цифрового мероприятия GeForce, которое будет вести Дженсен Хуанг (Jensen Huang).