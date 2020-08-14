Micron подтвердила - NVIDIA GeForce RTX 3090 получит новейшую память GDDR6X 21 Гбит/с
В технологическом обзоре Micron сообщила, что GeForce RTX 3090, по её оценкам, будет поддерживать память стандарта GDDR6X. Micron уже много лет поставляет модули памяти для видеокарт GeForce, и партнёрство в области GDDR6X выводит его на новый уровень.
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 указана на сайте Micron с 12 Гбайт памяти GDDR6X. По оценкам Micron, GeForce RTX 3090 сможет преодолеть барьер пропускной способности в 1 Тбайт/с и предложит показатель в диапазоне 912–1008 Гбайт/с. Для достижения этой цели видеокарте потребуются модули со скоростью 21 Гбит/с и шина памяти в 384-бит (21 × 384/8). Впрочем, NVIDIA может использовать чипы со скоростью 19 Гбит/с, и тогда психологическая планка преодолена не будет.
Долгое время предполагалось, что новые высокопроизводительные видеокарты NVIDIA могут иметь память GDDR6X, однако до сих пор ни один производитель памяти не подтверждал этого.
Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 3090 будет основана на графическом процессоре GA102-300 с 5248 ядрами CUDA, однако эта часть спецификаций не подтверждена. Хотя Micron говорит о 12 Гбайт видеопамяти GDDR6X в RTX 3090, большинство существующих слухов указывают на конфигурации с 20 и более Гбайт для флагманских ускорителей.
Micron пишет: «Летом 2020 года мы представили следующую эволюцию решений со сверхвысокой пропускной способностью на базе GDDR6X. Работая в тесном сотрудничестве с NVIDIA над их поколением видеокарт Ampere, 8-Гбаит чипы Micron GDDR6X обеспечат скорость передачи данных до 21 Гбит/с на контакт в 2020 году. При этом графическая карта с 12 модулями GDDR6X сможет преодолеть барьер пропускной способности в 1 Тбайт/с! В наших планах также выпустить 16-Гбит чипы GDDR6X в 2021 году с возможностью достижения скорости до 24 Гбит/с. GDDR6X работает на основе новой революционной технологии модуляции PAM4 для решений со сверхвысокой пропускной способностью. PAM4 может привести к ещё бо́льшему повышению скорости передачи данных».
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Таким образом, новая информация от Micron подтвердила:
- серия GeForce RTX следующего поколения имеет кодовое именование RTX 3000;
- флагманская модель действительно называется GeForce RTX 3090;
- серия NVIDIA GeForce RTX будет иметь память GDDR6X;
- RTX 3090 поддерживает модули памяти 21 Гбит/с и сможет предложить пропускную способностью до 1 Тбайт/с.
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NVIDIA собирается представить GeForce RTX 3090 уже 1 сентября во время специального цифрового мероприятия GeForce, которое будет вести Дженсен Хуанг (Jensen Huang).
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